Sollte eine Öffnung der Restaurants schon Ende Mai kommen, dann wäre das zum frühestmöglichen Zeitpunkt im Drei-Phasen-Modell. Der Übergang in die zweite Phase erfolgt gemäss Plan, wenn alle Risikopersonen geimpft sind oder die Möglichkeit dazu hatten – und in dieser zweiten Phase sieht der Bundesrat die vollständige Öffnung der Gastronomie vor. Da sich in vielen Kantonen alle Erwachsenen ab Ende Mai impfen können, dürfte dieser Punkt beinahe erreicht sein und dies, obwohl die Schweiz im Vergleich zu den EU-Nachbarn leicht ins Hintertreffen geraten ist (mehr dazu: Corona-Impfmonitor mit allen Grafiken).

Für diese nächste Phase sieht der Bundesrats-Plan insgesamt drei Lockerungsdaten vor: Ende Mai, Mitte Juni und Mitte Juli. Ob es für die Öffnung der Restaurants schon Ende Mai reichen würde, war lange unklar, mittlerweile hat sich die epidemiologische Lage aber stetig gebessert, die Fallzahlen nehmen seit Ende April stetig ab, die Lage in den Spitälern ist stabil (mehr dazu: Ist das jetzt die Trendwende?). Auch Task-Force-Chef Martin Ackermann sieht Spielraum für Lockerungen, wie er am Sonntag sagte, eine Öffnung der Restaurant-Innenräume hält er aber für noch zu früh.

Weitere Lockerungen geplant

Der Blick ins europäische Umfeld zeigt indes, dass die Schweiz mit dem forschen Öffnungsplan bisher nicht schlechter fuhr als beispielsweise Frankreich, wo die Fallzahlen trotz striktem Lockdown mit Ausgangssperren noch immer höher liegen. Auch in Deutschland gab es kaum Lockerungen, es wurde eher um schärfere Massnahmen gerungen.

Leicht besser sind die Zahlen nur in Österreich, wo es im an die Schweiz grenzenden Bundesland Vorarlberg bereits Erleichterungen für Geimpfte, Genesene oder Getestete gibt. Diese sollen ab 19. Mai für ganz Österreich gelten, dann sind mit dem «Grünen Pass» wieder mehr Freiheiten möglich, auch in der Gastronomie. In der Schweiz kommt das damit vergleichbare Covid-Zertifikat erst Ende Juni.

Gegenüber blick.ch fordert Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer in der Schweiz aber eine Öffnung für alle – und nicht nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Er vergleicht die Restaurants dabei mit Fitnesszentren und Kinos, die in Innenräumen bereits für alle geöffnet sind. Wobei dort eine ständige Maskenpflicht gilt und kein Popcorn gegessen werden darf – der Vergleich hinkt also. Wie die Schutzkonzepte bei einer Gastro-Öffnung Ende Mai aussehen werden, ist noch nicht bekannt – wie im Aussenbereich sollte aber eine Maskenpflicht am Platz, wenn nicht konsumiert wird, ein Minimum sein, denn mittlerweile ist bekannt, dass Ansteckungen vor allem im Innenbereich stattfinden und Abstand alleine nicht reicht.

Der Bundesrat erwägt für Ende Mai weitere Lockerungsschritte, beispielsweise Präsenzunterricht an Hochschulen für mehr als die bisher zugelassenen 50 Personen oder eine Aufhebung der Homeoffice-Pflicht. Stattdessen würden an den Universitäten und an Arbeitsplätzen regelmässige Corona-Tests angeordnet. Dies könnte bereits per 26. Mai umgesetzt werden. Für Universitäten würde sich der Aufwand allerdings kaum lohnen, da das Frühlingssemester Anfang Juni bereits endet. Weitere Erleichterungen könnte es bei den Anzahl Kundinnen und Kunden in Läden geben, im Breitensport oder bei der Reise-Quarantäne.