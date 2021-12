Grosser Zapfenstreich – Diese Lieder wünscht sich Angela Merkel zum Abschied Am Donnerstag wird die abtretende Kanzlerin musikalisch gewürdigt. Sie hat sich dafür Songs von Nina Hagen und Hildegard Knef gewünscht – und einen Choral. Susanne Kübler

Nein, «Angie» wird nicht gespielt beim Abschiedskonzert: Angela Merkel in einer Aufnahme von 2017. Foto: Daniel Karmann (Keystone)

Man hätte ja auf Richard Wagner gewettet bei Angela Merkels finalem Wunschkonzert, schliesslich gehört die abtretende Bundeskanzlerin zu den Stammgästen bei den Bayreuther Festspielen. Aber beim Grossen Zapfenstreich der Bundeswehr, mit dem sie morgen Donnerstag auf dem Hof des Verteidigungsministeriums in Berlin verabschiedet wird, gibts kein «Hojotoho», auch kein «Vollendet das ewige Werk», kein «Was du bist, bist du nur durch Verträge».

Auch «Angie» von den Rolling Stones hätte gepasst. «Aint’ it time we said goodbye? Yeah!»: Es wäre die Hymne des Moments gewesen. Stattdessen hat Merkel den Choral «Grosser Gott, wir loben dich» gewählt, weil es eben doch ein bisschen Feierlichkeit braucht. Und dazu zwei starke Songs von deutschen Frauen, die nun gar nicht feierlich sind. Sondern optimistisch, nostalgisch – und bemerkenswert selbstironisch.