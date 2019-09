Diese Labels helfen bei nachhaltigen Investitionen

Die genannten Labels helfen an Nachhaltigkeit interessierten Anlegern. Allerdings ist die Abdeckung noch gering. In der Praxis müssen sich die Investoren deshalb entweder auf die Bezeichnungen der Anbieter selbst abstützen oder ihrer subjektiv wahrgenommenen Glaubwürdigkeit der Nachhaltigkeit des jeweiligen Anbieters vertrauen. Gemäss SSF (Swiss Sustainable Finance) hat das Volumen nachhaltiger Anlagen in der Schweiz 2018 um 83 Prozent zugelegt. Diese Zahl sollte jedoch vorsichtig interpretiert werden, werden doch zunehmend auch Investitionsansätze wie gewisse ESG-Integrationen mitberücksichtigt, die aus Nachhaltigkeitssicht eher als Green Washing zu bezeichnen sind.

Schritt in richtige Richtung

Professionalisierung, Quantifizierung und Transparenz der Vermögensverwalter und der Fondsanbieter haben in den letzten Jahren aber stark zugenommen. Nachhaltigkeitsratings, wie etwa das von Morningstar, unterstützen Anleger heute zudem in der Identifikation besonders nachhaltiger Fonds. In der EU hat die Sachverständigengruppe der Europäischen Kommission für nachhaltige Anlagen (TEG) im Juni einen Bericht zur Klassifizierung (Taxonomie) vorgelegt.

Ziel ist es, ein gemeinsames Verständnis zu etablieren, was nachhaltig ist und was nicht. In einem ersten Schritt wird das Klimathema abgedeckt, aber auch die Mindestvorschriften der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sind einzuhalten. Dies ist noch kein umfassender Nachhaltigkeitsstandard, sondern ein erster Schritt in die richtige Richtung. Gespannt darf man auf das Ergebnis der Arbeitsgruppe des Schweizerischen Fondsverbands (Sfama) und der SSF (Swiss Sustainable Finance) sein. Sie erarbeitet zurzeit Richtlinien für die nachhaltige Vermögensverwaltung in der Schweiz.

Impact Investing

Das Global Impact Investing Network (GIIN) definiert vier Mindestanforderungen, die Impact-Anlageprodukte erfüllen müssen:



Absicht:

Das Investment soll neben einer finanziellen Rendite auch einen ökologischen und/oder sozialen Mehrnutzen generieren.



Ziele und Design:

Grundlage des Produktdesigns sollen empirische Daten und Research sein.



Messung:

Die Wirkung soll gemessen und rapportiert werden. Etwa vermiedene CO2-Emissionen oder Anzahl Menschen, deren Lebensumstände verbessert wurden.



Beitrag:

Es wird ein Beitrag zur Weiterentwicklung von Standards und Impact-Strategien erwartet.