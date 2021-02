Standpunkt zur Abstimmung – Diese kleine Liberalisierung mildert Ungleichheiten Was für zwei zusätzliche Sonntagsverkäufe und für ein Verkaufsverbot von E-Zigaretten für Minderjährige im Kanton Bern spricht. Chantal Desbiolles

Vier statt zwei verkaufsoffene Sonntage? Darüber stimmen Bernerinnen und Berner am 7. März ab. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Nicht nur die Abstimmung über die Burkainitiative wirkt komisch in einer Zeit, in der wir unsere Gesichter in Anwesenheit anderer bedecken. Auch die kantonale Abstimmung vom 7. März zu zwei weiteren Sonntagsverkäufen mutet seltsam an: Menschenmassen, die sich durch die Stadt Bern wälzen, waren in meiner Vorstellung nie abstruser als in diesen Wochen.

Inmitten des Zwiespalts zwischen Homeoffice-Pflicht und zaghaften Öffnungsschritten entscheiden Bernerinnen und Berner, ob die Läden künftig an vier statt bloss zwei Sonntagen pro Jahr geöffnet sein dürfen. Wie in allen Kantonen, die an den Ladenöffnungszeiten schrauben wollten, ist diese Frage auch in Bern höchst umstritten. Aus diesem Grund hat der bürgerlich dominierte Grosse Rat den heikelsten Punkt fallen gelassen: die zusätzliche Einkaufsstunde am Samstagnachmittag zwischen 17 und 18 Uhr.