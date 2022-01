Der Schatz von Utzenstorf – Diese Kirchenfenster sind genau 500 Jahre alt

500 Jahre Kirchenfenster – Der Schatz von Utzenstorf Im wohlhabenden Bern hatten die Glasmaler des 16. Jahrhunderts viel zu tun. Entsprechend reich ist das Erbe, das sie hinterliessen. Wie in Utzenstorf. Stephan Künzi

Sarah Keller und ihr Schatz: Die Forscherin am Vitromusée in Romont weiss allerhand über die Fenster der Kirche Utzenstorf zu erzählen. Foto: Enrique Muñoz Garcia

Einverstanden. Die Glasmalereien in der Kirche Utzenstorf sind nicht die einzigen im Bernbiet, die ganze fünf Jahrhunderte überlebt haben. Auch Sumiswald und Lauperswil im Emmental, Leuzigen und Grossaffoltern im Seeland, Jegenstorf und Neuenegg in der Region Bern oder Ursenbach im Oberaargau warten mit Kirchen auf, in denen ähnliche Scheiben zu sehen sind. Zum Teil sind sie sogar noch etwas älter. Oder von noch etwas grösserer Zahl.