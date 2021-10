Schwedische Hasselbackspotatis – Diese Kartoffeln erobern gerade die Welt Hasselback-Kartoffeln sind die edlere Variante von Baked Potatoes und gerade schwer im Trend. Aber wie macht man sie? Nina Kobelt

Ein Fächer an Möglichkeiten: Hasselback-Kartoffeln, hier frei nach Magnus Nilsson , dem schwedischen Überkoch. Foto: nk

Sie sind ganz und gar unstachelig, erinnern aber trotzdem ein wenig an Igel. Dass diese Kartoffelfächer beim Essen knuspern, sieht man ihnen von weitem an, und dann ist da noch der Duft!

Hasselback-Kartoffeln, ein schwedisches Gericht, erleben gerade eine Art Comeback. Wobei es hierzulande mehr ein Debüt ist, genauer: Wir kochten in den 70er-Jahren ein ähnliches Gericht, wenn nicht das gleiche, und nannten es «Tessiner Kartoffeln» (im Schweizer Kochbuchklassiker von Elisabeth Fülscher sind sie etwa auch zu finden – sie steckt Speckscheiben in die Zwischenräume). Wie auch immer: Die Fächer machen derzeit Furore in den sozialen Medien, und kein Foodblog, kein Kochheft, das ohne sie auskommt.