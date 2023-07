Forschung an der Uni Bern – «Diese Kälte kann gefährlich sein» In der Universität Bern lagert uraltes Eis bei minus 50 Grad. Es kann viel über die Klimaerwärmung aussagen. Hubertus Fischer weiss, wie man es liest. Sandra Rutschi Nicole Philipp (Bilder)

Hubertus Fischer mit einem Eisbohrkern, der Luft und Wasser von vielen Jahren konserviert. Fotos: Nicole Philipp

Draussen zeigt das Thermometer 35 Grad an. Hubertus Fischer zieht die extrawarme Winterjacke an, dazu Boots und Handschuhe. Dann öffnet er eine Tür und betritt den Kühlraum im zweiten Untergeschoss. Bei –25 Grad liegt hier Eis aus der Antarktis und Grönland, das bis zu 800’000 Jahre alt ist. In Styropor-Boxen hat Fischers Forschungsteam die Proben aus dem ewigen Eis an die Uni in die Berner Länggasse gebracht.