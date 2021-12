BKW-CEO gesucht – Diese Herausforderungen warten auf Thomas Nachfolge Darf die BKW-Spitze 2 Millionen Franken pro Jahr verdienen? Und wie soll sich das Unternehmen hinsichtlich der Energiewende engagieren? Mathias Streit

Das Atomkraftwerk in Mühleberg ist vom Netz – an Herausforderungen wird es der künftigen BKW-Spitze trotzdem nicht fehlen. (Archivbild) Foto: Beat Mathys

Der Name Suzanne Thoma wird bei der BKW für immer mit der Abschaltung des AKW Mühleberg verbunden sein. Nun verlässt die Managerin nach neun Jahre an der Spitze das Unternehmen. Damit beginnt die Suche nach einer geeigneten Nachfolgerin oder einem geeigneten Nachfolger. Folgende vier Herausforderungen warten auf die künftige BKW-Leitung:

Lohnfrage

Wie viel darf die BKW-Chefin oder der BKW-Chef verdienen? Meist lautet die Antwort: «Weniger als bisher.» Das sieht auch Daniel Klauser so: «Die BKW ist kein normales privatwirtschaftliches Unternehmen, dementsprechend soll sie auch nicht wie ein solches agieren.» Klauser sitzt für die Grünen im Grossen Rat und präsidiert zurzeit die für Energiefragen zuständige Kommission. Thoma habe das Bewusstsein für den «Sonderfall BKW» mit kantonaler Aktienmehrheit gefehlt. «Der künftigen Leitung sollte bewusst sein, dass die bisherige Lohnsumme unangebracht war», so Klauser. Auch andere Befragte aus der Politik wünschen sich in dieser Hinsicht «mehr Fingerspitzengefühl».