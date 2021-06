Langenthal verändert sich – Diese Häuser werden dem Erdboden gleichgemacht Die Blumenhalle Häusermann an der Wiesenstrasse wird abgebrochen. Schon seit fünf Jahren nutzt das Unternehmen die Gebäude nicht mehr. Tobias Granwehr

Die Bagger sind an der Arbeit: Die Treibhäuser und übrigen Liegenschaften an der Wiesenstrasse weichen dereinst einem Neubau. Foto: Beat Mathys

Das Gelände war seit langem eingezäunt, trotzdem schafften es offenbar immer wieder Sprayer und andere Gestalten ins Innere der leer stehenden Häuser der Blumenhalle Häusermann. Sie sei erschrocken, wie es drinnen ausgesehen habe, sagt Nana Häusermann.

Nun ist es aber vorbei mit ungebetenen Gästen auf dem Areal zwischen Schoren- und Wiesenstrasse in Langenthal. Derzeit laufen die Abbrucharbeiten, der frühere Standort der Blumenhalle Häusermann AG mit Treibhäusern, Laden und Wohnteil wird dem Erdboden gleichgemacht.

24 Mietwohnungen geplant

Die Blumenhalle Häusermann AG verliess die Wiesenstrasse vor fünf Jahren, um sich in Thunstetten auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren – die Gärtnerei. «Wir wussten schon damals, dass unsere Kinder den Blumenladen nicht übernehmen werden. Irgendwann haben wir gemerkt, dass es besser ist, den Laden und somit den Standort in Langenthal aufzugeben», sagt Nana Häusermann. «So konnten wir unsere Abläufe in Thunstetten optimieren.»