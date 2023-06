Finanzen in Uetendorf – Diese Gemeinde ist seit einem Jahr schuldenfrei Die Finanzen der Gemeinde Uetendorf sind gesund. Die Rechnung 2022 schliesst wesentlich besser ab als budgetiert, und alle Schulden sind abbezahlt. Debora Stulz

Am 26. Juni führte Gertrud Mösching-Signer die Gemeindeversammlung erstmals als Gemeindepräsidentin von Uetendorf. Foto: Debora Stulz

Die Finanzen der Gemeinde Uetendorf haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Seit Juli 2022 ist Uetendorf gar schuldenfrei. Diese erfreuliche Nachricht erfuhren die 72 Anwesenden an der Gemeindeversammlung vom vergangenen Montag von Dieter Amstutz, dem langjährigen Leiter Finanzen. Amstutz erwähnte diese Tatsache in einem Nebensatz während der Präsentation der ebenfalls positiven Jahresrechnung 2022.