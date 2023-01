Ein Schweizerspiegel von unten – Diese Geisterbahnfahrt könnte das Buchereignis 2023 werden Alle sprechen derzeit von Kim de l’Horizon. Aber eine andere queere Berner Person ist mindestens so spannend. Im Herbst erscheint der zweite Roman von X Schneeberger. Alexander Sury

«Etwas Durchgeknalltes schreiben»: X Schneeberger im Schreibatelier in Bern. Foto: Raphael Moser

Vor drei Jahren erschien der Roman «Neon Pink & Blue». Im Zentrum standen eine lebensgierige Dragqueen, die obdach- und papierlos am Zürichsee gestrandet ist, und andere Geschundene der Schweizer Geschichte. In diesem Künstler- und Heimatroman werden die Geschichten von Aussenseitertum und Ausbeutung, von Technokultur, Drogenelend und Verdingkind-Existenz in einer eigenwilligen Ästhetik furios zusammengebracht. Dafür gab es unter anderem einen Schweizer Literaturpreis. Als Autorenperson firmiert ein gewisser X Schneeberger; das X ist eine Leerstelle, die auf Gewalterfahrung verweist und auf erzwungene Geschlechterzuschreibungen. Der Transvestit, dieser Aussenseiter zwischen den Geschlechtern, wird, so eine Formulierung im Buch, zu einem lebendigen «Schwarzbuch der Verhältnisse». An diesem Schwarzbuch wird weitergeschrieben: Im kommenden Herbst erscheint der zweite Roman «suisseminiature».