«Misslungene» Bauwerke – Diese Gebäude trieben ihre Architekten in den Tod Die Dichterin Charlotte Van den Broeck präsentiert mit «Wagnisse» einen wunderbaren Architekturführer des Scheiterns. Ewa Hess

Selbstherrliche Eleganz oder «versunkene Kiste»? Heute gilt die Wiener Staatsoper als Meisterwerk. Getty Images/Westend61

Die Wiener Staatsoper! Gibt es ein Gebäude, welches den Geist des Vorkriegs-Europas besser repräsentiert? Prächtig, würdig, und doch luftig elegant, kündet es von der Selbstherrlichkeit eines Kontinents auf der Höhe seiner kulturellen Entfaltung. Im Mai vor 152 Jahren wurde es mit Mozarts «Don Giovanni» eröffnet, in Gegenwart von Kaiser Franz Josef I.

Wie wirkt diese Festung einer Vergangenheit, die heute als «toxisch» wahrgenommen wird (Kolonialismus, Machismus, unbeirrte Arroganz), auf eine sensible junge Dichterin? Man erwartet eher Abwehr als Mitgefühl. Was sich als falsch erweist, sobald man das wunderbare Prosa-Buch der 29-jährigen Lyrikerin Charlotte Van den Broeck in die Hand nimmt. «Wagnisse» ist eine Recherche. Die Autorin sucht und findet «gescheiterte» Bauwerke, solche, die ihre Erbauer in den Selbstmord getrieben haben.