FDP Oberdiessbach – Diese fünf wollen in den Gemeinderat Für die Wahlen vom 26. September haben die Freisinnigen Kandidierende für den Gemeinderat, die Baukommission und die Kommission Tiefbau und Betriebe nominiert.

Die Kandidierenden der FDP Oberdiessbach für die Gemeindewahlen 2021: Stephan Hänsenberger, Peter Erni, Pascal Vizeli (hinten, v.l.); Andrea Rutschi und Alexandra Bonazzi (vorne, v.l.). Foto: PD

Die FDP Oberdiessbach hat die Namen der Kandidatinnen und Kandidaten bekannt gegeben, die am 26. September zu den Gemeindewahlen antreten werden. Es ist dies der Bisherige und Vizegemeindepräsident Stephan Hänsenberger. Er tritt, wie schon 2017, auch für das Amt des Gemeindepräsidenten an. Weiter steht auch der bisherige Gemeinderat Peter Erni auf der Liste. Er ist per 1. Februar 2021 als Nachfolger von Roger Wisler in den Gemeinderat eingetreten und hat das Ressort Finanzen unter sich.

Die Liste wird von drei neuen Kandidierenden vervollständigt. Es sind dies Andrea Rutschi, Alexandra Bonazzi und Pascal Vizeli.

Für die Baukommission tritt die FDP mit René Kohler, Alexandra Bonazzi, Hans-Peter Anthon und Hansjörg Moser an. Für die Kommission Tiefbau und Betriebe kandidieren Hansjörg Moser, Hans-Peter Anthon und Yves Thomann.

pd/jzh

