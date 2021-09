Wahlen in Herzogenbuchsee – Diese Frauen wollen in den Gemeinderat Die neun Kandidatinnen beschäftigen ähnliche Anliegen. Sie möchten sich für die Bildung sowie familien- und sozialpolitische Themen starkmachen. Sebastian Weber

Auch die Schulraumplanung ist ein Thema, das viele Kandidatinnen besonders beschäftigt. Hier das Schulhaus der Oberstufe. Foto: Brigitte Mathys

Alle Parteien in Herzogenbuchsee sind sich einig: Der Gemeinderat soll wieder weiblicher werden. Aktuell sind darin nämlich gar keine Frauen vertreten. Bei ihrer Suche waren fast alle Parteien erfolgreich: Mit neun Kandidatinnen ist der Frauenanteil gegenüber den letzten Wahlen gewachsen. Grund genug, die Buchserinnen, die am 26. September gerne in die Exekutive gewählt werden möchten, einmal genauer vorzustellen.

Wir haben die neun Kandidatinnen nach ihrer Person befragt und ihnen zwei Fragen gestellt: 1) Weshalb sollten die Buchserinnen und Buchser gerade Sie in den Gemeinderat wählen? Und 2) Für welche Themen möchten Sie sich im Falle einer erfolgreichen Wahl einsetzen?