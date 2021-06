Was geht? Unsere Ausgehtipps – Diese Frauen wollen alles Der nationale Frauenstreik 2019 hat gezeigt, wie viel Macht die Frauen eigentlich hätten. Das Kornhausforum präsentiert Fotos und Geschichten dazu. Mirjam Comtesse , Martin Burkhalter

Im Buch «Wir – Fotografinnen am Frauen*streik» blicken Frauen aus ihrer Sicht auf den historischen Tag vom 14. Juni 2019. Foto: Annette Boutellier

Drei feministische Fotoprojekte stellen gemeinsam im Kornhausforum in Bern ihre Werke aus. Bei «Wir/Nous» stehen Bilder vom Frauenstreik 2019 im Zentrum, die Fotografinnen gemacht haben. Ganz ähnlich ist der Fokus der beiden Künstlerinnen Mali Lazell und Julia Haenni. Sie haben unter dem Titel «Ich will alles!» über 90 streikende Frauen in Wort und Bild porträtiert.

Dagegen geht es bei «50/50/50» um das Thema Wahl- und Stimmrecht: 50 Fotografierende haben 50 Frauen und nonbinäre Menschen 50 Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts aufgenommen. Alle Projekte sind bis am 11. August in der Ausstellung «Streik & Frauen*stimmen – Aus der Sicht von Fotografinnen*» zu sehen. Die Vernissage ist am Donnerstag, 24. Juni, um 19 Uhr.

Ausstellung: bis 11. August, Kornhausforum, Bern, Kornhausforum.ch

Plakatausstellung vom 6. bis 27. August auf dem Casino-, Kornhaus- und Münsterplatz, Bern

Diese Menschen haben eine Geschichte und ein Gesicht

Fotograf Enrique Muñoz García gibt in Biel Menschen ohne Papiere eine Stimme. Foto: Enrique Muñoz García

Sans-Papiers, also Menschen ohne gültige Papiere, bleiben in aller Regel wegen ihrer schwierigen rechtlichen Situation im Verborgenen. Genau das will der Berner Fotograf Enrique Muñoz García ändern. Er zeigt in Biel in der Ausstellung «Avec-Papiers» zehn Menschen aus der Mongolei, Syrien, Algerien, dem Iran, Afghanistan und Eritrea. Sie alle leben in der Schweiz und haben entweder keine Papiere, eine F-Bewilligung oder einen negativen Asylentscheid.

Begleitet werden die Fotoporträts von Dokumenten zur Lebensgeschichte jedes einzelnen Menschen. So kommen die Sans-Papiers doch noch zu Papieren – und werden gesehen.

Ausstellung: bis 26. Juni, 10 bis 17 Uhr, Finissage: 27. Juni, 11 bis 13 Uhr, Maison Wyttenbach, Biel

Diese Berner treten in Leukerbad auf

Der Berner Schriftsteller Martin Bieri wird in Leukerbad aus seinem neuen Buch lesen. Foto: Adrian Moser

Am diesjährigen Internationalen Literaturfestival Leukerbad nehmen auch viele Berner Autorinnen und Autoren teil. So wird der Lyriker und Dramatiker Martin Bieri am 25. Juni die Berner Schriftstellerin Ariane von Graffenried auf dem literarischen Spaziergang in die Dalaschlucht begleiten.

Am 26. Juni wird er dann sein neues Buch «Unentdecktes Vorkommen» vorstellen, das nach eigenen Angaben «von einem Atomendlager in Finnland, von Wolkenmaschinen, verlorenen Weltraumsonden und von einem restaurierten Fluss bei Genf» handelt. Ebenfalls in Leukerbad auftreten werden die Berner Autoren Jürg Halter, Lukas Bärfuss, Jonas Lüscher, Christoph Simon, Raphael Urweider und Yari Bernasconi.

Internationales Literaturfestival Leukerbad: 25. bis 27. Juni, Literaturfestival.ch

Diese zwei haben den Soul

Irina & Jones präsentieren ihren satten Soulsound im «Sternen» in Muri. Foto: Susanne Keller

Irina Mossi und Jonas Zahnd kreieren mit minimalen Mitteln einen satten Soulsound. Zahnd bedient dabei ein kurioses Eigenbaukonstrukt aus Pedalen und Schläuchen, das ihm erlaubt, gleichzeitig Gitarre und Schlagzeug zu spielen. Mit ihrer vielfältigen Soulstimme ergänzt Sängerin Irina Mossi aus Biel den Soundteppich perfekt.

Das Duo nennt sich Irina & Jones und tritt am 24. Juni im Restaurant Sternen in Muri auf. Das Konzert ist der Auftakt zu einem kleinen Open-Air-Festival des Kuturvereins Muri Gümligen. Eine Woche später spielt das Saxofonquartett Lily Horn Is Born und nochmals eine Woche später das Jazz- und Blues-Duo Fette Duette.

Irina & Jones, Konzert: 24. Juni, 18.15 Uhr, Restaurant Sternen, Muri

Diese drei vereinen Jazz und Kammermusik

Das Trio Esche spielt Lieder, die irritieren und entzücken. Foto: zvg

Sie sind alle drei für sich grossartige Musiker und auch als Solisten erfolgreich. Zusammen bilden die Geschwister Laura Schuler (Violine) und Luzius Schuler (Piano) sowie die Kontrabassistin Lisa Hoppe aber auch ein exquisites, etwas verrücktes Trio.

Esche nennen sie sich und sie spielen eine Art experimentell-jazzige Kammermusik. Es ist ein ganz eigener Sound, in dem sich leichtfüssige Miniaturen mit dissonanten Klängen und modernen Jazzelementen vermengen. Die Lieder verstören, irritieren, entzücken und erzählen ganz eigene Geschichten. Im BeJazz Club im Berner Progr tauft das Trio am Wochenende sein neues Album «Unter und über Wasser».

Esche Plattentaufe, 25. Juni, 20.30 Uhr, BeJazz Club, Progr, Bern

Fehler gefunden?Jetzt melden.