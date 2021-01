Alt-Bundesrätin unterstützt FDP-Frauen – Metzler wieder politisch aktiv – für Initiative der Konkurrenz Die ehemalige Bundesrätin Ruth Metzler unterstützt die Initiative der FDP-Frauen im Komitee. Ihre eigene Partei, Die Mitte, wird ein konkurrierendes Volksbegehren lancieren. Raphaela Birrer

Politik und Wirtschaft vereint: FDP-Frauen-Chefin Susanne Vincenz-Stauffacher, Alt-Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold und Wirtschaftsführerin Carolina Müller-Möhl. Fotos: Keystone

Es ist ein einziger Satz. Doch der Satz hat politische Sprengkraft:

Natürliche Personen werden unabhängig von ihrem Zivilstand besteuert. Initiativtext

Dieser schnörkellose Satz ist der noch unveröffentlichte Initiativtext, mit dem die FDP-Frauen die Individualbesteuerung in die Verfassung schreiben wollen. Neu soll jeder und jede separat Steuern bezahlen, egal ob verheiratet oder nicht. Pünktlich zum 50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimmrechts am 7. Februar wird die freisinnige Frauensektion die Initiative offiziell lancieren – und damit einen Punkt hinter einen jahrzehntelangen Streit setzen.

Dutzende Vorstösse forderten bereits, das Steuersystem müsse unabhängig vom Zivilstand ausgestaltet werden. Oder zumindest: Es dürfe Ehepaare nicht benachteiligen. Die ältesten Anläufe reichen in die 1990er-Jahre zurück. Sie alle scheiterten letztlich an einer symbolischen Grundsatzfrage: Muss sich die ewige Bindung von Ehepaaren auch in der gemeinsamen Steuerrechnung widerspiegeln? Eine konservative Mehrheit im Parlament fand bislang immer: ja.

Doch die negativen Effekte dieser Lösung stören selbst diese Kräfte, denn das Zweiteinkommen eines Ehepaars wird überproportional besteuert. In der Regel sind es die Einkünfte der Frau, die in der Veranlagung zu jenen des Mannes addiert werden, weshalb das Paar in eine höhere Progressionsstufe gerät. Deshalb hat das Parlament erfolglos zahlreiche Varianten gewälzt, wie diese «Heiratsstrafe» behoben werden könnte.

Damit soll nun definitiv Schluss sein. Ein illustres Initiativkomitee will, «dass sich Arbeit auch für verheiratete Frauen lohnt», wie FDP-Frauen-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher sagt. Die noch unveröffentlichte Mitgliederliste liegt dieser Redaktion vor. Sie zeigt:

Das Anliegen ist parteipolitisch breit abgestützt. Prominent besetzt ist das Komitee mit Alt-Bundesrätin Ruth Metzler (Die Mitte). Neben Politikerinnen der FDP engagieren sich auch diverse Vertreter der GLP (Nationalrätin Kathrin Bertschy), der ehemaligen BDP (Noch-Präsident Martin Landolt), der SP (zum Beispiel Ständerätin Eva Herzog) und der Grünen (Ständerat Matthias Zopfi). Das Anliegen ist auch in der Wirtschaft stark verankert. Neben Investorin und Philanthropin Carolina Müller-Möhl engagieren sich diverse Wirtschaftsvertreter wie etwa Valentin Vogt, Präsident des Arbeitgeberverbands.

«Ich habe eine Geschichte mit diesem Thema»: Alt-Bundesrätin Ruth Metzler. Foto: Keystone

Ruth Metzler: Gegen die eigene Partei?

Ruth Metzler wird zum ersten Mal seit ihrem Ausscheiden aus dem Bundesrat 2003 wieder politisch aktiv. «Ich habe eine Geschichte mit diesem Thema», begründet die heutige Verwaltungs- und Stiftungsrätin. Bereits vor über 20 Jahren schlug die damalige Appenzeller Finanzdirektorin dem Bundesrat als Mitglied der Expertenkommission für die Familienbesteuerung die Individualsteuer als mögliches Modell vor.

«Seither sind wir keinen Schritt weitergekommen. Ich habe darum nicht gezögert, mich im Initiativkomitee zu engagieren», sagt Metzler. Die Individualsteuer leiste einen Beitrag zur Gleichstellung, indem sie mehr Frauen in den Arbeitsmarkt bringe: «Damit gäbe es in einer Paarbeziehung keine steuerlichen Gründe mehr, nicht oder weniger zu arbeiten.»

Metzlers Engagement ist brisant: Ihre Partei, Die Mitte, will das Problem mit einer eigenen «Heiratsstrafe»-Initiative beheben. 2016 scheiterte sie damit knapp an der Urne; wegen falscher Zahlen des Bundes erklärte das Bundesgericht die Abstimmung für ungültig. Dieses Jahr soll nun eine neue Initiative lanciert werden. Der Inhalt ist noch unklar. Klar ist aber: Die gemeinsame Besteuerung von Ehepaaren soll erhalten bleiben – mit einem günstigeren Tarif.

Aus Metzlers Partei wird denn auch Kritik an der Initiative der FDP-Frauen laut: Damit werde die Einverdiener-Familie bestraft, und der Bund müsste zusätzlich 1,6 Millionen Steuerdossiers behandeln, heisst es. Ständerat Beni Würth etwa hält das Vollsplitting, bei dem das Gesamteinkommen von Ehepaaren durch zwei geteilt wird, für «die wirklich liberale Lösung». «Nur bei diesem Modell verhält sich der Staat gegenüber den verschiedenen Lebensentwürfen neutral.» So könne zum Beispiel eine Frau in der Mutterschaftspause mit der Individualsteuer keine Abzüge geltend machen.

Doch es gibt auch andere Stimmen. Namentlich bei den CVP-Frauen und im liberalen Flügel der Partei sind Sympathien für die Individualsteuer zu hören.

«Das Ziel beider Initiativen ist identisch. Mit jener der FDP-Frauen kommen wir nun aber schneller vorwärts», sagt Metzler. Und betont, sie habe vor vier Jahren auch die CVP-Initiative unterstützt. Den parteiinternen Kritikern kontert sie, die Einverdiener-Familie werde nicht bestraft, wenn im Umsetzungsgesetz keine neuen Diskriminierungen eingebaut würden.

«Arbeit muss sich für alle lohnen»: Unternehmerin Carolina Müller-Möhl. Bild: Dominic Büttner

Carolina Müller-Möhl: Für die Wirtschaft?

Auch für die Investorin Carolina Müller-Möhl ist die Beseitigung steuerlicher Fehlanreize «einer der wichtigsten Hebel, um Gleichstellung zu erreichen». «Die individuelle Besteuerung setzt Beschäftigungsanreize – auch für die geschätzten 50’000 Akademikerinnen, die nicht berufstätig sind», sagt sie.

Für Müller-Möhl ist die finanzielle Eigenständigkeit der Frauen zentral, um das Risiko einer Altersarmut zu minimieren. Aber sie argumentiert auch volkswirtschaftlich: Werde das weibliche Arbeitskräftepotenzial besser genutzt, generiere das mehr Steuersubstrat und Wirtschaftswachstum.

Die Chancen für das Anliegen stehen gut: Nach dem jahrzehntelangen Patt haben 2019 über 100 Parlamentarier aller Fraktionen eine Motion von FDP-Nationalrätin Christa Markwalder unterzeichnet, die eine Einführung der Individualbesteuerung fordert. Zudem steht der Bundesrat wegen der Legislaturplanung unter Druck: Darin hat ihn das Parlament letztes Jahr beauftragt, eine Botschaft zur Individualsteuer vorzulegen. Trotzdem will FDP-Frauen-Präsidentin Vincenz-Stauffacher an der Initiative festhalten: «Wir sind desillusioniert, weil trotz Beschlüssen und Absichtserklärungen so lange nichts geschehen ist. Der Bundesrat kann uns aber immer noch positiv überraschen!»

«Wir sind desillusioniert»: Susanne Vincenz-Stauffacher, Präsidentin der FDP-Frauen. Bild: Keystone