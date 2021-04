Ex-Weltmeisterin ist Chefin – Diese Frau boxt sich durch die Männerwelt Seit einem Jahr ist Christina Nigg Chefin Leistungssport. Die erste Frau in einer Schlüsselposition bei Swiss Boxing spürt Widerstand. Peter Berger

Muss auch einstecken, hat aber Spass an ihrem Job beim Boxverband: Chefin Leistungssport Christina Nigg. Foto: Christian Pfander

Es war kein Scherz, als Christina Nigg am 1. April 2020 als Chefin Leistungssport ihre Arbeit aufnahm. Ein Jahr ist seither vergangen. Gefragt nach einer Zwischenbilanz, spricht die 60-jährige Thunerin in Bildern: «Ich bin nicht ins ganz kalte Wasser gesprungen, aber doch in ein sehr grosses Gewässer. Ich versuche ein Kreuzfahrtschiff zu ziehen, aber das ist träge und nimmt nur langsam Fahrt auf.»

Nigg war 1998 die erste Schweizer Profibox-Weltmeisterin. Sie ist sich gewohnt, Steine aus dem Weg zu räumen. Dennoch: Einen schwierigeren Zeitpunkt für ihre Pionierrolle beim Verband hätte sie sich nicht aussuchen können. «In einer ersten Phase ging es darum, meine Konzepte und Visionen zu erarbeiten, bei Swiss Olympic verifizieren zu lassen und anschliessend allen Trainern und Athleten zu präsentieren.» Während vorher die meisten Boxclubs in Alleinregie gearbeitet haben, will Nigg eine national einheitliche Strategie etablieren. Das kommt nicht bei allen gleich gut an. Entsprechend wurde sie mit Argusaugen beobachtet. Sie streitet gar nicht erst ab, dass dies in der von Männern dominierten Sportart mit ihr zu tun habe. «Bei einer Frau wird mehr hinterfragt. Ich bin gezwungen, fachlich kompetente Antworten zu liefern.» Kann sie das nicht, spielt sie mit offenen Karten, sagt, sie müsse Hilfe holen und sich erst informieren. «Vielleicht kann das eine Frau besser, aber letztlich ist das wohl eine Charaktersache.»