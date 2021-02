Bern-Knigge (1) – Diese Fragen sollten Sie sich in Bern verkneifen Wir erklären Nicht-Bernerinnen und -Bernern, wie sie Fettnäpfchen vermeiden. Erste Lektion: Thematisieren Sie nie die Grösse der Stadt Bern. Mirjam Comtesse

Wir sagen fremden Vögeln, wie der Berner Bär tickt.

Es war ganz zu Beginn meiner Zeit in Bern. Ich hatte gerade eine Wohnung im Breitsch gemietet, aber keine Ahnung, wie ich mich in der Stadt orientieren sollte. Also ging ich in die Stauffacher-Filiale am Bahnhof und fragte nach einem Stadtplan.

Und dann beging ich meinen ersten grossen Fauxpas hier. Ich sagte zur Verkäuferin: «Wissen Sie, in Zürich gibt es diese kleinen Stadtplan-Büchlein zum Aufklappen, die sind wahnsinnig gäbig. Haben Sie etwas Ähnliches?» Die Verkäuferin schaute mich einen Moment lang überrascht an und begann dann schallend zu lachen. Ihre Kollegin kam dazu, stimmte ins Gelächter ein und meinte prustend: «Bern ist doch viel zu klein dafür! Da hat alles auf einem normalen Plan Platz.»