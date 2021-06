Ibiza, Kreta, Langnau – Diese Feriendestinationen locken Herrn und Frau Schweizer an Ferne Strände oder nahe Hügellandschaften? Noch sind die Leute vorsichtig mit Sommerferienbuchen. Einige Trends zeichnen sich aber ab. Regina Schneeberger

Bei den Badeferien sind zwei Länder besonders gefragt. Foto: Getty Images

Endlich wieder im Sand Burgen bauen, endlich wieder ins Meerwasser tauchen, endlich wieder im Liegestuhl Cocktails trinken. Die Strandferien locken gerade in diesem Sommer besonders, könnte man meinen. Schliesslich packten die Schweizerinnen und Schweizer in den vergangenen Monaten statt Flipflops jeweils Wanderschuhe in den Koffer – viele zogen wegen Corona die nahe Bergwelt den fernen Stränden vor. Die Sehnsucht nach dem Meer dürfte also gross sein.

Bekommen das die Reisebüros in der Region nun zu spüren? «Langsam kommen etwas mehr Anfragen rein», sagt Kurt Niederhauser, Geschäftsführer von Schär Reisen in Langnau. Doch sei es nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Etwa ein Fünftel so viele Buchungen wie in normalen Jahren seien bislang eingegangen.

«Griechenland und Spanien sind am meisten gefragt», so Niederhauser. Weshalb gerade diese beiden Länder? Einerseits weil die Leute Strandferien machen wollten. Andererseits schränke die Liste der Risikoländer des Bundes die Auswahl stark ein, erklärt er. Nun könnte eine weitere Topdestination hinzukommen: die Südtürkei. Sie wurde vergangene Woche von der Liste gestrichen. «Wegen des attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnisses ist diese Region sehr beliebt.»

«Die Tarife könnten explodieren»

Niederhauser erwartet in den kommenden Wochen noch viele kurzfristige Buchungen. Ob das eine clevere Strategie ist? Es gebe Gründe dafür und dawider, so der Reisefachmann. Einerseits sei es verständlich, dass die Leute abwarten wollten, bis sie sicher seien, dass sie in dieses Land reisen könnten. Andererseits stehe in diesem Jahr nur ein Drittel des Reiseangebots zur Verfügung. Viele Hotels sind noch geschlossen, und etliche Flugverbindungen wurden gestrichen. «Wenn die Nachfrage zunimmt, könnten die Tarife explodieren», sagt Niederhauser.

Auf der griechischen Insel Santorini wird in diesem Sommer wohl mehr Betrieb herrschen als auf diesem Bild. Foto: Getty Images

Auch Evelyne Steiner von Nussbaumer Reisen & Magical Mystery Tours in Burgdorf rechnet vermehrt mit kurzfristigen Buchungen. Auch sie nennt Griechenland und Spanien als Topdestinationen. Wer ins Reisebüro komme, setze meist auf eine Anreise mit dem Flugzeug, so Steiner. Wurden in anderen Jahren aus Spargründen Flüge mit Zwischenstopps gewählt, sind heuer Direktflüge gefragt. Weil je nach Ort des Unterbruchs wieder andere Bedingungen gelten würden und allenfalls ein Corona-Test vor Ort erforderlich sei. Auch bei der Wahl der Unterkunft beobachtet die Reiseberaterin einen neuen Trend: «Die Leute wählen Hotels mit guter Infrastruktur.» Statt der günstigen Pension entscheiden sie sich für das teurere Angebot mit inbegriffenen Mahlzeiten.

Die Reiseorganisation sei komplizierter geworden, sagt Steiner. Die Leute hätten viele Fragen rund um das Thema Corona: Wie sieht es mit den Einreisebestimmungen aus? Was, wenn das Land plötzlich auf die Risikoliste kommt? Wie sieht die Situation vor Ort aus? So kämen nun auch Kunden ins Reisebüro, die normalerweise selbst buchen würden. «Trotzdem haben wir noch viel weniger Anfragen als in anderen Jahren.»

Reisen im eigenen Land

Sind also Ferien in der Heimat auch in diesem Sommer hoch im Kurs? «Wir gehen davon aus, dass ländliche Regionen wie das Emmental ähnlich viel Zulauf haben werden wie im letzten Jahr», sagt Isabelle Hollenstein, Leiterin von Emmental Tourismus.

Isabelle Hollenstein hofft auf viele Schweizer Gäste im Emmental. Foto: Raphael Moser

Bereits jetzt herrsche im Tourist-Office in Burgdorf reger Betrieb. «In den letzten Wochen haben die Anfragen stark zugenommen.» Auch die Unterkünfte seien in den kommenden Monaten gut gebucht, wie die Rückmeldungen verschiedener Hoteliers zeigten, so Hollenstein. Etwa die Übernachtungsangebote entlang der E-Bike-Strecken. Die Routen bewirbt Emmental Tourismus seit einigen Wochen unter dem Namen «Hügu Himu». Damit wolle man in erster Linie die Schweizer Gäste ansprechen.

Kaum Touristen aus dem Ausland

Aus dem Ausland hingegen dürften in diesem Jahr lediglich wenige Touristen ins Emmental kommen, meint Hollenstein. Nur vereinzelt hätten sich Deutsche nach den Emmentaler Sehenswürdigkeiten erkundigt. Das habe für die Region, die auch in anderen Jahren mehr von in- als von ausländischen Gästen besucht werde, aber nicht gravierende Einbussen zur Folge. Wenn Ausländerinnen und Ausländer sich für Ferien im Emmental entschieden, dann wohl kurzfristig, vermutet Hollenstein.

Ob sich die Griechinnen und Spanier im Emmental aufs E-Bike schwingen werden, dürfte sich also in letzter Minute zeigen. Vielleicht dann, wenn sie genug von den Schweizer Touristen an ihren heimischen Stränden haben.

