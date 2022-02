Umstrittener Tennisfilm – Diese Erfolgsstory der Williams Sisters ist männlich

«King Richard» mit Will Smith – Diese Erfolgsstory der Williams Sisters ist männlich «King Richard» zeigt, wie Vater Williams seine Töchter Venus und Serena zu Champions formte. Der Spielfilm mit dem brillanten Will Smith ist eindrücklich, aber zu einseitig erzählt. Simon Graf Hans Jürg Zinsli

So wirds gemacht! Will Smith (als Richard Williams), Demi Singleton (links, als Serena) und Saniyya Sidney (Venus). Foto: Chiabella James (Warner Bros. Pictures via AP)

Richard Williams wirkte zur sportlichen Blüte seiner Töchter Venus und Serena an den Grand-Slam-Turnieren zuweilen etwas deplatziert. Wie ein schrulliger, älterer Mann, der die Szenerie amüsiert beobachtet. Er patrouillierte mit seiner Kamera mit dem monströsen Teleobjektiv und liess in Interviews ab und zu einen träfen Spruch fallen. Später war er nur noch selten dabei an den Turnieren, dann fieberte nur noch Mutter Oracene auf der Tribüne mit, von der er sich 2002 hatte scheiden lassen.