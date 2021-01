Seelsorge während der Pandemie – «Diese Einsamkeit der Menschen ist wie ein Fluch!» Eine Rekordzahl von Schweizern suchte im Corona-Jahr Hilfe bei Seelsorge.net, dem E-Mail-Beratungsdienst der Kirchen. Ein Pfarrer berichtet von den Sorgen und Nöten im Land. Nadja Pastega

Die Hilfe per Mausklick boomt: Rund 2000 neue Nutzer suchten während der Pandemie Hilfe beim digitalen Beratungsdienst. Viele Menschen sind am Limit. Foto: Getty Images

Beim digitalen Hilfsservice gilt für Hilfesuchende und das Beraterteam Anonymität. Der Name des Pfarrers bleibt hier deshalb unerwähnt.

«Ich mache diese Arbeit bei Seelsorge.net seit vielen Jahren, bin täglich im Netz. Aber so wie im Corona-Jahr war es noch nie. Bis Ende Dezember haben wir rund 10’000 E-Mails verschickt – das sind fast doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. Wir haben unser Personal aufgestockt, von 21 auf 30 Mitarbeiter, um all diesen Menschen zu helfen.

Viele wenden sich an uns, weil sie sich einsam fühlen. Das war schon im Frühling während des Lockdown ein grosses Thema, aber in der zweiten Welle der Pandemie hat es sich nochmals deutlich verschärft. Den Leuten fällt zu Hause die Decke auf den Kopf, sie halten es nicht mehr aus. Diese Einsamkeit ist wie ein Fluch!