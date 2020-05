Bern: Dählhölzli öffnet erst am 8. Juni

Gölditamarin Foto: Doris Slezak

Der Tierpark Dählhölzli öffnet erst am 8. Juni seine Tore für Besucherinnen und Besucher. Der Tierpark habe sich für eine Wiedereröffnung in kleinen Schritte entschieden, teilt der Zoo am Donnerstag mit. Laut den Vorgaben des Bundesrats wäre eine Öffnung bereits am 6. Juni möglich gewesen. Die Wiedereröffnung am 8. Juni, einem Montag, ermögliche es den Tieren besser, sich nach und nach an die zahlreichen Tierparkgäste zu gewöhnen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Das Dählhölzli hat auf Basis des Branchenkonzepts der Zooverbände der Schweiz ein Betriebskonzept entwickelt. Demnach dürfen sich im Vivarium maximal 55, im gesamten Dählhölzli-Zoo maximal 500 Personen aufhalten. Die Gäste werden vom Tierpark ersucht, sich am Eingang die Hände zu desinfizieren und die Abstandsmarkierungen und Wegeleitungen zu respektieren.

Gewisse Areale im Tierpark Bern bleiben geschlossen, da die Sicherheitsabstände für die Gäste nicht gewährleistet werden können. Beliebte Angebote des Tierparks Bern, wie kommentierte Fütterungen, Führungen, Treffpunkt Tier oder Kindergeburtstage sind bis auf weiteres nicht möglich. Das Eulenbistro ist geöffnet. (tag/pd)