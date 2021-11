Masken, Tests und 3-G – Diese Corona-Massnahmen können die Kantone jetzt beschliessen Noch wartet der Bundesrat mit landesweiten Verschärfungen – doch einigen Kantonen geht das zu langsam. Edgar Schuler

Erste Kantone verschärfen die Maskenpflicht an den Schulen. Foto: Nicole Pont

«Ich gehe davon aus, dass es in Kürze weitere Massnahmen geben wird – zunächst auf kantonaler Ebene», sagte Lukas Engelberger am Wochenende hier im Interview. Der Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren reagierte damit auf die steigenden Fallzahlen und die immer lauter werdenden Rufe, dass die Politik ins Infektionsgeschehen eingreifen müsse.