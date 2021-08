Linda Fahrni/Maja Siegenthaler – Diese Bernerinnen zeigen den Wettkampf ihres Lebens Die Spiezer Seglerinnen überraschen an den Olympischen Spielen in Tokio. Vor den abschliessenden Rennen belegen sie Rang 4. Adrian Horn

Sie harmonieren in Japan ausgezeichnet: Vorschoterin Maja Siegenthaler (links) und Steuerfrau Linda Fahrni. Foto: Keystone

Sie waren Juniorenweltmeisterinnen und bereits 2016 Olympiateilnehmerinnen. Unlängst gewannen sie EM-Bronze. Aber das, was da gerade geschieht? Es ist eine kleine Sensation.

Auf Platz 4 stehen Linda Fahrni und Maja Siegenthaler nach acht von elf Rennen. 17 Punkte trennen sie von einer Medaille. Es wäre die erste für die Schweizer Segelszene seit über 50 Jahren.

Abseits des Rampenlichts gelingt den Berner Oberländerinnen vor dem Hafen Enoshimas gerade so was wie der Wettkampf ihres Lebens – was bloss deswegen noch nicht auf entsprechende Resonanz stösst, weil es der Schweizer Delegation prima läuft. Möglicherweise werden die 28-jährigen Spiezerinnen am Mittwochmorgen (MEZ) ihren Teil zum helvetischen Medaillenregen beitragen; da findet der elfte Lauf statt, das sogenannte Medal Race.