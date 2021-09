Leona Kernen gewinnt Gold – Diese Bernerin ist Europameisterin Sie schaut zu Anouk Vergé-Dépré auf und will dereinst an Olympischen Spielen teilnehmen: Beachvolleyballerin Leona Kernen glänzt bei den Juniorinnen. Adrian Horn

Fröhlich und unbeschwert: Leona Kernen posiert in der Heimat in Spiez. Foto: Susanne Keller

Die bislang aufregendste Woche ihres Lebens beginnt mit reichlich Ärger. Auf den Koffer wartet ihre Mitstreiterin in Slowenien vergebens, auch am Folgetag. So teilen sich die beiden an der U-18-EM vorerst, was eben vorhanden ist an Kleidung und dergleichen. Überhaupt ist eine Menge Improvisation gefragt, denn so richtig kennt Leona Kernen ihre Teamkollegin nicht. Seit gerade mal vier Wochen bildet die Spiezerin mit Muriel Bossart ein Duo. Die im Beachvolleyball übliche Rollenverteilung entfällt: Beide übernehmen zeitweise den Part der Blockerin.