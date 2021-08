Über 30’000 Leute nahmen teil – Diese Berner sind Interclub-Sieger Einen Tag vor seinem 19. Geburtstag gewinnt Dominic Stricker mit dem TC Seeblick erneut. Valentina Ryser glänzt im packendsten Match des Tages. Adrian Horn

Überzeugen in der 110. (!) Ausgabe des Wettbewerbs: Dominic Stricker und Valentina Ryser. Fotos: Freshfocus

Zürcher jubeln. Berner auch. Valentina Ryser und Dominic Stricker verhelfen ihren Vereinen zum Gewinn der Interclub-Saison 2021. Die Grasshoppers und der TC Seeblick siegen – auch weil sich die Berner als verlässliche Punktelieferanten erweisen.

Seeblick und Stricker verteidigen damit den Titel. Der Linkshänder aus Grosshöchstetten hat am Montag einen weiteren Grund zu feiern: Er wird 19 Jahre alt. Der Erfolg im Interclub ist selbst für ihn, das so angesehene Talent, das in jüngerer Vergangenheit Coup an Coup reihte, eine grosse Sache. Die Meisterschaft ist ungemein reich an Tradition, am Sonntag endete die bereits 110. Ausgabe. Über 30’000 Personen pflegen Interclub zu spielen, auf verschiedenen Stufen. In der Nationalliga A wird teils nicht unwesentlich Geld ausgegeben, vereinzelt sind Profis aus dem Ausland an Bord.

Den wohl packendsten Match des Finalwochenendes gewann Ryser. Die Thunerin bezwang ihre Widersacherin, obwohl sie den 1. Satz 1:6 verloren hatte und im Champions-Tiebreak mit 6:8 ins Hintertreffen geraten und damit zwei Punkte von der Niederlage entfernt gewesen war.

