Restaurant auf dem Loeb-Dach – Diese Berner Gastronomen übernehmen Seit längerem ist bekannt, dass auf dem Loeb-Warenhaus ein Restaurant entstehen soll. Jetzt hat es einen Handschlag gegeben. Claudia Salzmann

Firmenchefin Nicole Loeb auf dem Dach des Warenhauses. Hier soll bald gebaut werden. Foto: Adrian Moser

Ein 140-plätziges Lokal mit Blick auf Alpen, Bundeshaus und Heiliggeistkirche soll auf dem Loeb-Warenhaus in Bern entstehen. Nun hat die Firmenchefin Nicole Loeb die verantwortlichen Gastronomen bekannt gegeben: Es sind Irene und Lukas Uehlinger. Das Paar ist seit 20 Jahren in der Gastronomie tätig, führt die Brasserie Obstberg im gleichnamigen Berner Quartier und am Bärenplatz das Entrecôte Fédérale.

Zum Konzept geben die Gastgeber noch keine Details bekannt. Nur so viel: «Es wird keine Kopie unserer bestehenden Restaurants sein, sondern ein neues, eigenständiges Konzept», sagt Irene Uehlinger (52). Das Paar wolle den Loebegge, wo sich tout Berne verabredet, aufs Dach bringen und einen Treffpunkt für Einheimische und Touristen schaffen. Konzeptmässig sei nichts Verrücktes geplant, sondern alle urbanen Gäste sollen angezogen werden.

Angedacht ist ein rechteckiges Lokal, das an drei Seiten über eine Terrasse verfügt. Drinnen wie draussen werden dereinst 70 Gäste Platz nehmen können. Im Sommer wie im Winter. Uehlingers haben sich mit ihrem Konzept in der Endrunde gegen drei Mitanbieter durchgesetzt. «Dabei waren sicher auch weiche Faktoren wichtig, wie unsere Berner Herkunft oder dass wir täglich in unseren Lokalen präsent sind», sagt der 53-jährige Lukas Uehlinger.

Irene und Lukas Uehlinger werden das Loeb-Restaurant auf dem Dach führen. Dieses Bild entstand in der Brasserie Obstberg. Foto: Nicole Philipp

Nicole Loeb hatte im Vorfeld sieben Gastronomen direkt angefragt, fünf haben ein Konzept eingereicht. Die Denkmalpflege hat bereits grünes Licht gegeben, nun wird demnächst die Baubewilligung im Amtsanzeiger publiziert werden. Lukas Uehlinger schätzt: «Wenn alles rundläuft, werden wir ungefähr im August 2023 das Restaurant eröffnen.»

Damit bekommt die Stadt Bern ein weiteres Dachterrassenlokal. Das Luxushotel Schweizerhof öffnete seine Skyterrasse im Jahr 2012, im Manor-Warenhaus wird seit 2019 auf dem Dach gespeist, im Hotel Bern schenkt man in der Attika-Bar seit Frühling 2020 aus. Im Sommer 2021 folgte die Bar auf dem neu gebauten Prize Hotel beim Rosengarten, und mit saisonalen Pop-up-Konzepten wird die ehemalige Meridiano-Terrasse im Kursaal bespielt. Lukas Uehlinger meint dazu: «Weltweit sind Rooftops ein Trend. Das hat die Covid-Krise noch verstärkt, weil die Menschen seither frische Luft schätzen.»

Claudia Salzmann ist seit 2009 bei Tamedia. Im Ressort Bern schreibt sie primär über Gastronomie. Parallel studiert sie im Master Multimedia Journalismus an der HKB Bern und doziert am MAZ in Luzern. Mehr Infos @C_L_A

Fehler gefunden?Jetzt melden.