Berner Schwips – Diese Berner Flaschen sollten in Ihrer Hausbar sein Sie wollen sich betrinken? Dann wenigstens mit Berner Schnaps. Diese acht regionalen Liköre und Schnäpse empfehlen wir Ihnen. Claudia Salzmann

Schnäpse aus Bern können den Abschluss dieses ungewöhnlichen Jahres verfeinern. Bild: pd

In der Weihnachtszeit trinkt man ab und an ein Gläschen über den Durst. Wenn sich nun im zweiten gastrokulturellen Lockdown die totale Ereignislosigkeit breitmacht, ist die Gefahr ein wenig grösser, dass man sich daheim an der Hausbar vergreift. Wir legen Ihnen an dieser Stelle einige Berner Liköre an die Leber:

Zingibaer aus der Länggasse

Zahlreiche Ingwerliköre kennt der gemeine Berner Schnapstrinker bereits. Ingwerer ist nach wie vor der Platzhirsch. Summerer ist nach einem Gerichtsfall aus den Regalen verschwunden. Doch ein neuer Stern ist am Berner Ingwerhimmel aufgegangen, er heisst Zingibaer.