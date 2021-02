Rezept für Musiker in Not – Diese beiden bringen Livemusik nach Hause Was Gastronomen können, können wir schon lange, sagte sich Dominik Liechti. Zusammen mit Dan Mudd bietet er das erste Livemusik-Take-away der Region. Marco Zysset

Dan Mudd (Gitarre) und Dominik Liechti (Perkussion) bringen Livemusik zu den Leuten nach Hause. Foto: PD

Speisekarte checken, per Telefon oder Mail bestellen, wenig später klingelt es an der Tür, und der Bote liefert ein leckeres Menü in die gute Stube: Was wir aus der Gastronomie schon vor Corona kannten und was nun von vielen Wirtinnen und Wirten notgedrungen angeboten wird, soll auch in der Musikszene Schule machen.

Heute Mittwoch spielen der Thuner Musiker Dominik Liechti und sein italienischer Kollege Dan Mudd die ersten Livemusik-Take-away-Songs. Dafür hat Liechti am Wochenende online eine musikalische Menükarte veröffentlicht, ab welcher die Kundinnen und Kunden den Song ihrer Wahl bestellen können. «Wir spielen ihn dort, wo die Kunden es wünschen», sagt Liechti. Ist das ausserhalb von Thun, kommt pro Fahrkilometer ein Franken zum Preis von 30 bis 60 Franken pro Song hinzu.