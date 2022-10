Tagestipp: Willy Schnyder & Dani Misteli – Diese Beerdigung ist zum Lachen Das musikalisch-visuelle Bühnenstück «Liebi, Tod & Härdöpfelstock» ist eine humorvolle Auseinandersetzung mit unserem Ende. Sarah Sartorius

Daniel Misteli und Willy Schnyder haben ein Flair für Galgenhumor. Foto: zvg

An Abdankungen wird oft viel gelacht. Woran das liegt, darauf haben der visuelle Gestalter Daniel Misteli und der Komponist Willy Schnyder auch keine Antwort. Aber sie setzen sich in ihrer multimedialen Show «Liebi, Tod & Härdöpfelstock» auf humorvolle Weise mit der Vergänglichkeit auseinander. Die beiden Künstlerfreunde laden das Publikum an eine fingierte Trauerfeier und nähern sich mit feinem Galgenhumor den Höhen und Tiefen unserer Existenz. Zu sehen und hören sind eigene und fremde Texte, Songs, bewegte Bilder und visuelle Auseinandersetzungen mit dem Ende des Lebens und dem, was von uns übrig bleibt. (sas)

