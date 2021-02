Die Jagdschützen müssen keine Pause einlegen beim Schiessbetrieb auf dem Bergfeld. Foto: Manu Friederich (Archiv)

Die Jagdschiessanlege Bergfeld in Hinterkappelen besteht seit rund sechzig Jahren. Sie gehört den Jagdschützen Bern und ist mit gut acht Hektaren weitläufig und in ihrer Art einzigartig. Die Jagdschützen bezeichnen sie als «zweifellos schönste Anlage in der Schweiz». Hier fanden 1974 die Weltmeisterschaften im olympischen Trap-Schiessen statt. Die verschiedenen Schiessstände innerhalb des Geländes sind für die Ausbildung und das Training der Jäger bedeutend. Deshalb zieht die Anlage Nutzerinnen und Nutzer aus allen Landesteilen an.

Die Anlage erzeugt an fünf bis sieben Halbtagen pro Woche auch Lärm. Deshalb ist das Bergfeld in der Gemeinde Wohlen seit langem ein Politikum, Anwohner beklagen sich über die Immissionen. So musste der Verein vor rund acht Jahren die Anlage lärmtechnisch sanieren, damit alle Grenzwerte eingehalten werden können. Gleichzeitig wurden die Betriebszeiten reduziert.