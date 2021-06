12 Pässe für Rad-Enthusiasten – Diese Aufstiege sind jeden Schweisstropfen wert Hoch und lang oder lieber kurz und knackig? Die Schweizer Pässelandschaft bietet für jeden Geschmack etwas. Eine Auswahl von einfach (*) bis anspruchsvoll (******). Pia Andrée Wertheimer , Ueli Kägi , Philipp Muschg , Roger Metzger , Tobias Müller , Andreas Tobler

Die Passstrassen faszinieren Radfahrer aller Niveaus: Mitten im Fels geht es im Wallis hoch auf die Moosalp. Foto: Moosalp Tourismus

Es hat etwas Paradoxes: Pässe wirken auf Velofahrer magnetisch, obschon sie ihnen zuweilen die letzte Kraft rauben. Wo auch immer Radler unterwegs sind, suchen sie die Serpentinen, auf denen sie sich in die Höhe kurbeln.

Manche tun es wohl wegen des majestätischen Gefühls, das sie, oben angelangt, übermannt. Für andere liegt der Reiz in der rasanten Abfahrt, die sie sich verdient haben. Wieder andere geniessen die zwar strenge, daher aber auch langsame Auffahrt in den malerischen Naturkulissen. So oder so: Diese zwölf Aufstiege bieten, was Velofahrerinnen suchen.