Rathaus-Apotheke in Bern – Diese Apotheke wurde wegen der Pest gegründet Die Rathaus-Apotheke in der Berner Altstadt feiert dieses Jahr den 450. Geburtstag. Sie ist die älteste Apotheke der Schweiz. Urs Wüthrich

Stefan und Anne Barbara Fritz betreiben die Rathaus-Apotheke in Bern seit 1994. Foto: Raphael Moser

Im 14. und 15. Jahrhundert erlebten die Stadt und die Region Bern mehrere Pestseuchen. 1564 war es wieder so weit. Innert kurzer Zeit starben 37’000 Menschen. Das war für die Stadt Grund genug, mehr Apotheken zu schaffen. Eine einzige aus dieser Zeit hat überlebt: Es ist die Rathaus-Apotheke. Sie wurde 1571 eröffnet und befindet sich heute noch am selben Standort, an der Ecke zur Kreuzgasse. Im Verlauf der Jahrhunderte hat die Offizin mehrere Male Besitzer gewechselt und wurde von über zwei Dutzend Apothekern geführt. Nach acht Jahren als Verwalter übernahmen Stefan und Anne Barbara Fritz 1994 die Apotheke von Hans-Ulrich Neuenschwander.