Fenaco in Lyssach – Diese Anlage heizt dem Samen ein Getreidesamen mit Dampf erhitzen und so von Pilzbefall befreien: Diese Idee setzt die Fenaco in die Tat um. Stefan Kammermann

Roland Stalder ist als Leiter des Saatgutzentrums für die neue Dampfanlage verantwortlich. Fotos: Beat Mathys

Es sind gleich drei Stockwerke, welche die neuste Errungenschaft in der Halle der Fenaco-Tochter UFA-Samen an der Schachenstrasse in Lyssach benötigt. Die Rede ist von einer thermischen Aufbereitungsanlage für landwirtschaftliches Saatgut. In diesem Jahr wurde das Monstergerät installiert und im Herbst in Betrieb genommen. «Wir haben rund 500 Tonnen Getreidesaatgut verarbeitet», sagt Roland Stalder. Er leitet das Saatgutzentrum in Lyssach.

Was er damit meint, ist für landwirtschaftliches Saatgut in der Schweiz erstmalig. Rund drei Millionen Franken hat der Saatguthändler in die neuartige Technik investiert, um Korn ohne chemische Behandlung anzubieten. Das Unternehmen setzt auf ein Verfahren mit Dampf.