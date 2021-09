Geldblog: SIG Combibloc oder Holcim – Diese Aktien sind noch nicht zu teuer Trotz Rekorden an der Schweizer Börse sind längst nicht alle Papierer hoch bewertet – wie das Beispiel des Zementriesen Holcim zeigt. Martin Spieler

Chance verpasst? Anleger fragen sich, ob die Holcim-Aktie schon überteuert ist. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

Ich möchte 3000 SIG Combibloc-Aktien oder 1000 Holcim-Aktien kaufen und traden. Welche Aktie ist eher geeignet? Leserfrage von H.B.

Der Zementriese Holcim profitiert von den milliardenschweren Konjunkturstützungspaketen in den USA, mit denen die Regierung von Joe Biden die Infrastruktur modernisieren und die Wirtschaft weiter ankurbeln wird. Auch in anderen Weltregionen wirkt sich der Bauboom positiv auf die Nachfrage nach Zement aus. Diese Konstellation hat Holcim bereits im ersten Semester Rekordumsätze gebracht. Auch punkto Gewinn steht der Zementriese gut da: Im ersten Halbjahr konnte Holcim den Gewinn auf 839 Millionen Franken steigern, was einer Verdoppelung entspricht.