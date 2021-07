Musikfestival in Thun – Diese Acts spielen am Cholererock Mitte August verwandelt sich Fred’s Garten in der Schadaugärtnerei in ein Open-Air-Gelände. Im Line-up des Cholererock sind nationale und internationale Acts vertreten. PD

Vom 19. bis am 21. August steigt in der Thuner Schadaugärtnerei wieder das Cholererock Open Air. Im Bild eine Aufnahme aus dem Jahr 2020 während des Auftritts der Red Shoes. Foto: Steve Wenger

Aus bekannten Gründen mussten im letzten Jahr die meisten Musik-Open-Airs abgesagt werden. Obwohl dank der verfügten Lockerungen Events wieder möglich sind, fällt auch diesen Sommer ein Grossteil der Festivals aus. Trotz hoher Hürden gibt es «Überzeugungstäter», die nach dem Motto «Jetzt erst recht» auch aktuell an der Durchführung von Musikevents festhalten. Dazu gehört das OK des Cholererock Open Airs. Es findet vom 19. bis am 21. August auf dem Gelände der Schadaugärtnerei Thun im Fred’s Garten statt.

Internationale Acts am Start

Während die Organisatoren 2020 vor allem auf einheimische Acts setzten, trumpfen sie heuer auch mit international bekannten Künstlern auf. Die Verpflichtung von Jeremy Loops bezeichnet das OK gar als «Coup», wie es in einer Medienmitteilung schreibt. Das Ausnahmetalent aus Südafrika werde die Herzen des Publikums höherschlagen lassen. Auch die energiegeladenen Moop Mama (D) und Reggae-Legende Patrice (D) werden dafür sorgen, dass «eine gewaltige Sogwirkung von der Schadaugärtnerei auf das kulturhungrige Publikum ausgehen wird».

Auch regionale Bands und weniger bekannte Künstler erhalten beim Festival nach wie vor eine Auftrittschance. So feiert etwa die neue Formation des ehemaligen Red-Shoes-Frontmanns Josua Romano ihren ersten Gig: Als Josua & Freeze Beach servieren sie «den heissesten Countryscheiss auf Eis». Weitere Acts im Programm sind Stay Illusion, Naomi Lareine, Baze, Crimer und Churchhill.

Gratisschnelltests vor Ort

Bei den Corona-Schutzmassnahmen setzen die Organisatoren auf den Einlass mit dem Covid-Zertifikat (geimpft, genesen, getestet). Besucherinnen und Besucher können sich bei Bedarf vor Ort kostenlos testen lassen. «Wir halten uns an die behördlichen Vorgaben, möchten aber niemanden benachteiligen», erklärt Programmchef Simon Eisenmann. Wer sich testen lassen müsse, solle früh genug anreisen. Je nach Andrang könne es bis zu eine Stunde dauern, bis das Prozedere abgeschlossen sei.

Fehler gefunden?Jetzt melden.