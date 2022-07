Berner Aufgebot für Pratteln – Diese 59 Berner haben am Eidgenössischen Grosses vor Der technische Leiter Roland Gehrig setzt beim Saisonhöhepunkt auf eine breite Mannschaft. Doch es fehlt der Topfavorit – und es gibt einige Fragezeichen. Marco Oppliger

Die Berner wollen den Titel von Christian Stucki in Pratteln verteidigen. Der Seeländer aber konnte in diesem Jahr noch kein Kranzfest absolvieren. Foto: Christian Pfander

Die Würfel sind gefallen. Am Montagabend hat Roland Gehrig, der technische Leiter des Bernisch-Kantonalen Schwingerverbandes, sein Kader für das Eidgenössische in Pratteln bekanntge­geben. Dieses wird angeführt

von den Schwingerkönigen ­Kilian Wenger und Christian ­Stucki.

Insgesamt 15 Eidgenossen zählt die Berner Equipe. Dazu kommen mit Adrian Walther, ­Michael Ledermann, Josias Wittwer und Hanspeter Luginbühl vier Schwinger, die heuer bereits ein Fest gewonnen haben, jedoch noch keinen Eidgenössischen Kranz.

Gehrig hatte die Qual der Wahl. 44 Berner haben in dieser Saison bereits zwei Kränze gewonnen, 75 mindestens einen. Entsprechend zufrieden ist er mit seinem Kader. «Wir haben für Pratteln vielleicht nicht den einen Topfavoriten, aber unsere Mannschaft ist breit abgestützt.» Und auf diese Breite will Gehrig am Eidgenössischen setzen, so wie er dies vor Jahresfrist bereits am Kilchberg-Schwinget tat. Seit 2010 haben die Berner vier Mal in Folge den König gestellt. Gehrig sagt: «Unser Ziel ist klar, wir wollen den Titel verteidigen.»

Bangen um Ledermann

Allerdings gibt es im Berner Aufgebot auch einige Fragezeichen. Stucki hat in diesem Jahr noch kein Kranzfest bestritten. Der aktuelle Schwingerkönig ist nach seiner Schulterverletzung an sich wieder fit, er hat sich aber zuletzt eine Zerrung zugezogen. Trotzdem möchte Stucki am Samstag beim Bergfest auf dem Weissen­stein einen Formtest absolvieren.

Weiter zuwarten muss derweil Michael Wiget, der sich in der letzten Saison eine Oberschenkelverletzung zuzog. Dasselbe gilt für Christian Gerber, der ­Emmentaler musste sich einem Eingriff an den Adduktoren ­unterziehen.



Am Sonntag nun fiel am Bernisch-Kantonalen Schwingfest in Thun auch noch Ledermann mit einer Schulterverletzung aus. Der Schwarzenburger liess sich bereits untersuchen, die ­Diagnose ist noch ausstehend. «Sollte er ausfallen, wäre das für uns ein schwerer Verlust», sagt Gehrig.

Das Berner Kader für das Eidgenössische in Pratteln Infos einblenden Adrian Aebersold *, Fabian Aebersold *, Florian Aellen *, Matthias Aeschbacher ***, Simon Anderegg ***, Peter Beer *, Lorenz Berger **, Matthieu Burger **, Adrian Gäggeler *, Dominik Gasser **, Stefan Gäumann **, Philipp Gehrig **, Christian Gerber ***, Florian Gnägi ***, Patrick Gobeli **, John Grossen *, Thomas Inniger ***, Marco Iseli **, Bernhard Kämpf ***, Remo Käser S ***, Thomas Kropf **, Michael Ledermann **, Hanspeter Luginbühl **, David Lüthi *, Michael Moser **, Leandro Nägeli *, Curdin Orlik ***, Elias Pirkheim *, Fritz Ramseier **, Martin Rolli **, Ruedi Roschi **, Dominik Roth **, Philipp Roth ***, Remo Rutsch *, Alex Schär *, David Scheuner *, Colin Schlüchter **, Severin Schwander **, Thomas Sempach ***, Roman Sommer *, Fabian Staudenmann ***, Gustav Steffen **, Konrad Steffen *, Valentin Steffen *, Christian Stucki ***, Stefan Studer **, Ivan Thöni *, Reto Thöni **, Lukas Tschumi *, Stefan von Büren **, Kilian von Weissenfluh ***, Adrian Walther **, Kilian Wenger ***, Florian Weyermann **, Michael Wiget ***, Jan Wittwer **, Josias Wittwer **, Dominik Zangger *, Lars Zaugg **. Ersatz: Adrian Thomet **, Adrian Klossner **, Remo Schenkel *, Alexander Kämpf **, Simon Röthlisberger *.

