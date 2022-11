Digitale Geschenktipps – Diese 14 Gadgets punkten unter jedem Weihnachtsbaum Bei Technikgeschenken kann man sich grausam in die Nesseln setzen. Nicht so mit den Tipps unserer Digital-Experten. Diesmal empfehlen wir Gadgets für Zuhause – nächste Woche haben wir Tipps zur mobilen Nutzung. Rafael Zeier Matthias Schüssler Philippe Zweifel

Ein Geschenk fürs Zuhause unter dem Weihnachtsbaum: Wir haben die Tipps. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Musik und Audiounterhaltung ohne Kabelsalat

Die ganze Breite seiner Möglichkeiten entfaltet der Homepod nur in Kombination im Apple-Umfeld. Foto: PD

Der Homepod Mini ist kein Gadget für Audiophile, sondern dank seines günstigen Preises (offiziell 99 Franken, Strassenpreis ca. 86 Franken) eines, das auch Räume beschallt, die bislang ohne akustische Versorgung auskommen mussten. Mit einem Android-Gerät lässt sich der Homepod nur auf Umwegen verwenden, aber in Kombination mit anderen Apple-Geräten ist er recht flexibel: Er lässt sich einzeln bespielen oder mit mehreren Modellen auch im Multiroom-Modus einsetzen. In Kombination mit dem Apple TV taugt der kleine Lautsprecher auch als unkomplizierte Soundanlage für den Fernseher. (schü)

Schluss mit kaltem Kaffee

Hält Kaffee, Tee und Glühwein warm: Die Ember-Tasse. Foto: PD

Es ist doch so: Jedes Getränk hat eine ideale Temperatur für seinen Genuss. Bier sollte mit fünf bis acht Grad Celsius serviert werden. Beim Kaffee ist die richtige Temperatur noch wichtiger, weil so die Aromen des Kaffees erst richtig hervorkommen. Und dieser Wert, das sagt die Wissenschaft, liegt bei 57 Grad. Die mit Batterie betriebene Kaffeetasse Ember Smartmug (130 Franken) sorgt dafür, per Handy gesteuert. Natürlich garantiert sie auch andere Temperaturen – und vor allem: Sie hält diese über Stunden hinweg. Schluss mit lauwarmen Brühen. (phz)

Umrüsten statt wegwerfen

Macht aus alten Anschlüssen neue Anschlüsse: Der Basesailor-Adapter. Foto: PD

Wenn sogar die EU und die Politik auf einen Technikzug aufspringen, ist es wirklich höchste Zeit, mitzuziehen. Die Rede ist natürlich von USB-C dem Standardanschluss für Ladekabel an Laptops und Smartphones. Der neue Standard hat fast nur Vorteile. Das heisst aber nicht, dass alle Geräte mit dem alten rechteckigen USB-A-Anschluss ins Recycling müssen. Dank Adaptern kann man für wenige Franken seine alten Geräte fit machen für den neuen Standard. Ich selbst habe mir schon eine Handvoll solcher Adapter von Basesailor geschenkt. (zei)

Neues Band – statt neuer Uhr

Bandwerk-Armband für die Apple Watch Ultra: Egal ob Apple Watch, Samsung Galaxy, Garmin Fenix oder mechanische Uhr, es gibt unzählige Armbandoptionen. Foto: PD

Uhren zu verschenken, ist riskant. Einerseits, weil nicht alle Uhren an alle Arme passen, und andererseits, weil nicht alle Uhrendesigns gefallen. Das gilt für Smartwatches wie für klassische Uhren. Eines der besten Uhrengeschenke sind darum Armbänder. Die kosten nicht die Welt und lassen eine alte Uhr wie neu aussehen. Man muss einzig schauen, dass man die Armbandbreite trifft. Falls es eine Überraschung werden soll, also vor dem Kauf heimlich nachmessen und nachschauen, um welche Uhrengrösse es sich handelt. (zei)

Klappern mit Stil

Wie gut es sich auf einer mechanischen Tastatur tippen lässt, ist umstritten – ein Blickfang ist das Logitech-Keyboard aber alle mal. Foto: Matthias Schüssler

Mechanische Tastaturen liebt man, oder man hasst sie. Die Anhänger dieser Eingabegeräte weisen gern auf die Langlebigkeit und Robustheit und das besondere Tippgefühl hin, das mit einer klassischen Folientastatur unerreicht sei. Wer diese Retro-Gadgets nicht mag, der kritisiert das laute Geklapper – und die Meinungen gehen weit auseinander, mit welchem Gerät man komfortabler, entspannter und mit maximalem Tempo tippt.

Eines ist jedenfalls klar: Die mechanischen Tastaturen haben einen besonderen Charme und geben optisch viel mehr her – im Homeoffice sind sie auch ein schickes Wohn-Accessoire. Mechanische Tastaturen lassen sich selbst zusammenbauen, aber für den einfachen Einstieg tut es auch die Logitech Pop Keys Mechanical. Sie ist ab 75 Franken in drei extravaganten Farbkombinationen erhältlich. Sie funktioniert drahtlos per Bluetooth, kann mit drei Computern oder Tablets parallel verwendet werden und hat vier auswechselbare Emoji-Tasten. Es gibt auch eine farblich passende Maus, aber verzichten muss der Nutzer auf den Ziffernblock. (schü)

Den Hund im Blick

Tierkameras müssen nicht hässlich sein. Foto: PD

Bevor der Aufschrei erklingt: Nein, dieses Teil ist kein Ersatz für einen Spaziergang. Aber die Hundekamera macht Spass, für den Hund sowie für die Halterinnen und Halter. Mit «Furbo» können Sie Ihren Vierbeiner, wenn Sie ausser Haus sind, nämlich nicht nur sehen, hören und mit ihm sprechen – sondern ihn auch mit Leckerli bewerfen. Dank der 360-Grad-Kamera, die das neuste Modell eingebaut hat, umso zielsicherer. Funktioniert übrigens auch für Katzen. Kostenpunkt: 180 Franken. (phz)

Ein günstiger Bastelcomputer für digitale Tüftler

Der Banana Pi wird – wie sein grosses Vorbild Raspberry Pi – ohne Gehäuse geliefert. Das lässt sich extra kaufen, selbst basteln oder mit einem 3-D-Drucker fabrizieren. Foto: PD

Kostengünstige Minicomputer für Experimente, Basteleien oder auch ernsthafte Einsätze als Heimserver für Filme, Fotos und Musik oder als Netzwerkgerät gibt es inzwischen einige – der Raspberry Pi ist der bekannteste Vertreter. Ein Konkurrent ist der Banana Pi, von dem eben erst ein neues Modell angekündigt worden ist. Das heisst BPI-M6 und soll deutlich schneller sein als der «Raspi», der derzeit auch an Lieferengpässen leidet. Allerdings ist der Preis des neuen Modells noch nicht bekannt. Das etwas ältere Modell BPI-M2S ist für rund 70 Franken zu haben. (schü)

Ein Hauch von Larry King

Ein grosses Mikrofon lässt uns besser klingen – gleichgültig, ob im eigenen Podcast oder bei der Videokonferenz. Foto: Matthias Schüssler

Das Blue Yeti X ist ein unkompliziertes Mikrofon, das sich für ein eigenes Podcast-Projekt anbietet, das aber auch Videokonferenzen akustisch markant aufwertet – und auch optisch etwas hergibt: Es erinnert nämlich ein wenig an das Tisch-Mikro des legendären TV-Talkers Larry King. Das Mikrofon ist für 165 Franken erhältlich und klingt fast so gut wie Prof-Mikrofone für ein Vielfaches des Preises. Es hat einen stabilen Fuss, wird per USB angeschlossen und hat einen Regler, über den sich die Vorverstärkung (der Gain) einstellen lässt und der auch als Stummschalttaste dient. Der Pegel über LED-Lämpchen wird angezeigt, sodass die optimale Aussteuerung auch für Laien ein Klacks ist. Einen ausführlichen Test mit Hörprobe gibt es hier . (schü)

Endlich Ruhe!

Bewährtes Design und leise Klicks: Die MX3S von Logitech. Foto: PD

Kann man jemandem etwas schenken und sich selbst damit einen noch grösseren Gefallen tun? Oh ja! Und zwar mit der neuen Logitech MX3S. Die neuste Computermaus (rund 80 Franken) klickt nämlich leise. Wer im Homeoffice oder im Büro jemanden hat, der oder die ständig wild rumklickt, hat nach diesem Geschenk Ruhe. Die Maus harmoniert mit Windows, Mac und iPad – und ist eine ganz grosse Empfehlung. Für einen selbst und eben andere. Aber nicht für Linkshänder. Für die gibts ärgerlicherweise keine. (zei)

Strom für alle

Mehr als genug Anschlüsse für alte und neue Geräte. Foto: PD

Je mehr Geräte wir mit Strom versorgen müssen, desto nützlicher werden Multinetzteile. Das beste von allen war dieses Jahr der Nexode 200 Watt von Ugreen (200 Franken). Das Lademonster hat vier Anschlüsse für USB-C und zwei mit dem alten USB-A, die man mit den zuvor empfohlenen Adaptern aber auch umrüsten kann. Damit kann man parallel Laptop, Tablet, Smartphone und Smartwatch laden. Oder eben die Smartphones der ganzen Familie. Da das Gerät nicht mal so gross ist, kann es sogar mit in die Familienferien. (zei)

Luftiges Vergnügen

Elegant und effizient: Der Luftbefeuchter von Dyson. Foto: PD

Wenn man den Preis der Dyson-Geräte sieht, zuckt man erst mal zusammen. Doch stehen sie mal in der Wohnung, ist das schnell vergessen. Das ist auch beim neusten Luftreiniger und -befeuchter (750 Franken) der Fall. Das Gerät ist nicht zu auffällig, aber mit dem goldenen Sockel und dem weissen Oval doch ein Hingucker. Aber das Gerät überzeugt nicht nur beim Design.

Die Bedienung per Fernbedienung und per Smartphone-App ist gewohnt einfach, und in Zeiten von Strommangel staunt man, wie effizient der Befeuchter arbeitet. Auch nach einer Woche am Strommessgerät gab es keine Schockmomente und unliebsamen Überraschungen. Und neulich nach einem Dachstockbrand in der Stadt war der unangenehme Gestank in der Wohnung überraschend schnell aus der Luft gefiltert. Dank der schlauen App konnte man zudem mitverfolgen, wie die feinen Rauchpartikel laufend weniger und weniger wurden. (zei)

Wuchtiger Sound fürs Wohnzimmer

Rund und diskret: Der kleinere Subwoofer von Sonos. Foto: PD

So was kommt mir nicht ins Haus! Wozu auch. Nach dem Test des Sonos Sub Mini (500 Franken) habe ich meine Meinung geändert. Der Subwoofer lässt Filme so viel besser klingen, und auch Musik klingt noch mal schöner, sodass der weisse Zylinder in der Stube bleiben darf. Wirklich Mini ist er zwar nicht, aber da er in Kombination mit unserer Sonos Soundbar so gute Dienste leistet, darf er bleiben. Und ja, der Besuch ist immer ganz erstaunt, was denn da so gut klingt. Dass es dieser Zylinder ist, glaubt kaum jemand. (zei)

Ein Grossbildschirm zum Verräumen

Braucht kaum Platz: Der mobile Samsung-Beamer. Foto: PD

Ja, Geräte der ersten Generation sehen sehr schnell alt aus und sollte man nicht kaufen. Sollte. Der Minibeamer namens Freestyle von Samsung (rund 600 Franken) hatte dieses Frühjahr im Test noch allerhand Macken. Doch dank Updates ist er inzwischen deutlich besser geworden. Und es macht einfach immer noch riesig Spass den Minibeamer für einen Filmabend aus dem Schrank zu holen und dann wieder dort zu verstauen. Leute ohne Fernseher bekommen so mit einer weissen Wand doch einen Grossbildschirm, ohne die eigene Stube mit einem TV zu verschandeln. Aber nicht enttäuscht sein, wenn im Februar ein rundum besseres Modell kommt. (zei)

Das Sorgloskabel

Ein Kabel für alle Fälle: Thunderbolt-Kabel können alles. Foto: PD

Langweiliger gehts doch nicht. Ein Kabel zu Weihnachten? Da kann man geradeso gut Socken oder Gutscheine verschenken! Halt! Diese Kabel sind etwas Besonderes. Thunderbolt-Kabel sind die besten USB-C-Kabel auf dem Markt. Sie bieten höchstes Tempo und knausern auch nicht beim Strom, den sie durchlassen. Wer Probleme mit zu langsamen Festplatten hat oder USB-Geräten, die nicht richtig funktionieren, oder einen Laptop der ewig braucht, bis der Akku voll ist, der sucht die Schuld selten beim Kabel. Doch genau dort liegt das Problem fast immer. Mit einem Thunderbolt-Kabel (ab etwa 20 Franken) kann man sich unendlich viel Ärger und Aufwand ersparen. (zei)



