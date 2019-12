Wohnen in Rom

Bei der Piazza Navona? Oder vielleicht beim Campo De Fiori? Oder in den Gassen von Trastevere? Wer an Rom denkt, an seine Plätze und Kirchen, seine Brunnen und antiken Monumente, seine Platanen und Pinien, der denkt wohl, dass da jeder mittendrin wohnen möchte. In der ganzen Pracht, umgeben von Geschichte und Romantik.