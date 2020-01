«Was jetzt in der Schweiz passiert, ist bloss der Anfang»

Und die Schweizer Bands? Wird es für sie immer schwieriger, an grossen Open Airs Auftritte zu finden?

Natürlich. Auch das Segment der kleineren Acts wird künftig von CTS und Live Nation bestimmt werden. Es wird eintönig werden im Musikmarkt. In Deutschland ist es seit Jahren so. Es gibt noch ein paar kleinere unabhängige Festivals, welche die unbekannten Bands aufbauen. Sobald sie funktionieren, werden sie von den Multis aufgekauft. Es ist wie beim FC Bayern München: Der hat das grosse Scheckbuch und luchst den Ausbildungsvereinen die Talente ab.





Man könnte schulterzuckend sagen, dass dies der Lauf der Globalisierung ist.

Dem ist so. Doch mit welchem Anspruch gehen denn Kulturarbeiter ihre Arbeit an? Wo bleibt die Ideologie? Will man Kultur machen, oder will man reich werden? Beides geht vermutlich nicht. Zum grossen Glück gibt es ja immer noch so viele tolle Clubs in der Schweiz, die nicht bloss den Profit im Sinn haben. Hier werden die neuen Stars herangezüchtet. Die Rolling Stones und die Beatles sind ja auch nicht in den Stadien gross geworden, sie wurden in den Clubs aufgebaut.





Letztlich richtet der Zuschauer darüber, was geboten wird. Wenn Sie mit allem recht haben, was Sie sagen, müsste in Deutschland längst eine Skepsis gegenüber den – wie Sie sagen – monokulturellen Grossveranstaltungen wachsen.

Es gibt natürlich Leute, die die grossen Stars sehen wollen, möglichst alle zwei Jahre wieder; der Rest interessiert sie kaum. Ich glaube aber, dass ein immer grösserer Teil des jüngeren Publikums von diesem Einheits-Food langsam genug hat. Das ist ja bald so, als würde man nur im McDonald’s essen gehen können. Das will die Jugend von heute nicht. Sie sucht nach neuen Themen und stellt sich vermehrt auch ethische Fragen. Ich stelle da jedenfalls eine neue Sensibilität fest: Mehr ehrliche Bioware statt Einheitsbrei aus der Grossfabrik.