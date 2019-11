Was hat die Polizei im Wald zu verbergen?

Der Autor

Ian Rankin, geboren 1960 in Cardenden, Fife, Schottland, ist einer der erfolgreichsten britischen Autoren der letzten 25 Jahre. Er studierte Literatur an der Universität Edinburgh und lebte danach vier Jahre in Tottenham bei London und sechs Jahre in Frankreich. Bevor er hauptberuflicher Journalist wurde, arbeitete er unter anderem als Traubenpflücker, Schweinehirt, Journalist und Schulsekretär. Ausserdem war er Sänger einer Punkband namens Dancing Pigs. Heute singt er in der sechsköpfigen Band Best Picture, die 2017 eine Single veröffentlichte. Bisher hat er mehr als 30 Romane geschrieben, darunter auch drei unter dem Pseudonym Jack Harvey (nach dem Nachnamen seiner Ehefrau, Miranda Harvey).

Die 1987 gestartete (und ab 2000 auch auf Deutsch erschienene) Reihe mit Detective Inspector John Rebus von der Polizei in Edinburgh, der inzwischen pensioniert ist, umfasst bisher 22 Romane. Vor zehn Jahren begann Rankin eine neue Serie mit dem Ermittler Malcolm Fox, nach zwei Bänden integrierte er diese neue Figur jedoch als Nebenfigur in weitere Rebus-Romane. Von 2000 bis 2007 produzierte das schottische Fernsehen eine Rebus-Serie mit insgesamt 14 Folgen. Rankin wurde mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet, er ist Ehrendoktor mehrerer britischer Universitäten und seit 2002 Officer of the Order of the British Empire (OBE). Ian Rankin hat zwei erwachsene Söhne, er lebt mit seiner Frau in Edinburgh.

