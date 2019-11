Geben und viel nehmen

Doch mit Verspätung ist plötzlich die Aufregung gross: Die Staatsanwälte ermitteln wegen Korruption. Und in einer Sondersitzung zur Casino-Austria-Affäre im österreichischen Parlament haben sich die Parteien einen heftigen Schlagabtausch geliefert.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner forderte eine «schonungslose Aufklärung» darüber, ob im Gegenzug für die Ernennung Sidlos zum Finanzvorstand der Casinos AG dem daran beteiligten Glücksspielkonzern Novomatic Vorteile in Aussicht gestellt worden seien. Sie forderte die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses.

System des Gebens und Nehmens

Die Casinos-Austria-Affäre schlägt Wellen, die nun tatsächlich Österreich verändern könnten. Sprengkraft hat dieser Fall aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil die Ermittler dem Verdacht nachgehen, dass es im Gegenzug für die Bestallung des FPÖ-Politikers um zusätzliche Spiellizenzen vom Staat für den an der Casag beteiligten Glücksspielkonzern Novomatic ging.

Die Verfilzung von Parteien und Konzernen wird von jeher als eine zur Alpenrepublik gehörende politische Folklore betrachtet.

Überdies ist dieser Postenschacher nicht wie üblich im Dunst der Hinterzimmer verblieben, sondern ist gut dokumentiert durch sichergestellte Chat-Protokolle, in denen sich unter anderem der frühere FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und der Ex-ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger austauschen. Und nicht zuletzt herrscht gerade ein günstiges Ermittlungsklima für den Fall, weil seit Anfang Juni in Wien eine überparteiliche Expertenregierung amtiert.Was sich da auftut in der Casinos-Austria-Affäre ist allerdings alles andere als neu in Österreich. Zum geflügelten Wort ist ein Ausspruch des damaligen Bundespräsidenten Rudolf Kirchschläger geworden, der schon anno 1980 das «Trockenlegen von Sümpfen und sauren Wiesen» gefordert hatte.

Die Verfilzung von Parteien und Konzernen, ein System des Gebens und Nehmens, wird von jeher als eine zur Alpenrepublik gehörende politische Folklore betrachtet. Über Jahrzehnte haben sich die Regierungsparteien ÖVP und SPÖ das Land untereinander aufgeteilt. Die FPÖ, die in der Opposition immer besonders laut dagegen agitierte, war als Regierungspartei dann stets besonders plump auf ihre eigenen Pfründe bedacht.