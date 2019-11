Altern tut weh

Wackelkontakt zur Welt



In «Die Pfalz von oben» ist schon der Titel des Drehbuchs von Stefan Dähnert ein Treffer. Die Kamera schwenkt über Leere, Grün und das graue Band der Bundesstrasse, die sich durch die Provinz zieht: als hohles Versprechen eines Auswegs. Davor sah man die Pfalz von unten, im strömenden Regen. Der prasselte auf die Dienststelle Zartens, trist flackerte die Leuchtschrift «Polizei»: ein Wackelkontakt. Das Händchen für die atmosphärisch dichte, starke Regie hatte Brigitte Bertele.

Quasi von oben eingeflogen wird auch die Kommissarin. Die Story knüpft an ihren dritten «Tatort» an, der in die Annalen des Sonntagskrimis einging: «Tod im Häcksler» von 1991, ebenfalls von Dähnert, mit Ben Becker. Becker gab damals den flotten Dorfpolizisten Tries; Tries und Odenthal kamen sich im klaustrophobischen Kaff kurz näher.

Wie Buch und Regie den Abgleich zwischen den alten Träumen und den unbequemen Wahrheiten, den faltigen Wirklichkeiten von heute machen, ist verdammt gut.

Nun leitet ein zerknitterter Tries – und umwerfender Ben Becker – die Dienststelle wie ein König. Bei einer Verkehrskontrolle wurde der junge Kollege an seiner Seite niedergeschossen, der LKW-Fahrer floh über die nahe Grenze. So landet die Odenthal nach all der Zeit wieder in Zarten. Wie Buch und Regie den Kantengang zwischen Gegenwart und Vergangenheit zeichnen, wie sie den alten Film in den neuen hineinschneiden und einen gnadenlosen Abgleich zwischen den Träumen von einst und den unbequemen Wahrheiten, den faltigen Wirklichkeiten von heute machen: Das ist verdammt gut.

In Zarten hat sich der Wohlstand breitgemacht: Alle Polizeibeamten bauen sich Häuser an einer neuen Strasse, die Bullenweide heisst; der Sportverein verfügt über eine Arena mit Flutlicht; die Kriminalitätsrate ist die tiefste im Bundesland. Und die Kneipe hat ein superschnelles Internet.