Ich bei den Simpsons

Nancy Cartwright spricht die US-Version von Bart Simpson – und einige Nebenfiguren der Serie.

Zwischen dem Hören und der Aufnahme probe ich meine Texte schon mal, auf dem Bildschirm vor mir laufen jetzt zwei Balken zusammen. Wenn sie sich berühren, setze ich ein und spreche meinen Text. Den lese ich von dem Dialogbuch auf dem Pult ab. So arbeitet man sich Stück für Stück durch die Vorlage. In einer Stunde schafft man im Schnitt zwischen zwanzig und vierzig Takes, das hängt vom jeweiligen Projekt und der Rolle ab. Immer nach dem gleichen Schema: Take im Original anschauen, Text einprägen, einsprechen. Bestenfalls klappt das beim ersten Versuch, aber manchmal muss man aus diversen Gründen (zu unsauber! zu schnell! zu langsam! zu laut! zu leise!) den Take wiederholen. Und noch mal. Und noch mal. Mein Negativrekord liegt bei 39 Versuchen.

So viele braucht Christoph Jablonka als Homer Simpson im Studio für keinen einzigen Take. Wenn er merkt, dass etwas nicht passt, bricht er selbst ab und sagt, halb grinsend, halb mürrisch: «Fehler, ich.» Dann schmunzeln Regisseur Matthias von Stegmann und Tonmeister Daniel Daehne, die im Raum neben dem Tonstudio sitzen.

Durch ein grosses Fenster haben die beiden Blickkontakt mit den Sprechern im Studio und dem Cutter, der die Aufzeichnungen zusammenschneidet. Die Kommunikation funktioniert über einen Knopf – erst wenn der gedrückt ist, kann der Sprecher oder die Sprecherin auf der anderen Seite der Scheibe die Regie hören. Nach einem gelungenen Take drückt Stegmann den Knopf und singt «Daaaankeeee», dann geht es weiter zum nächsten Take. Matthias von Stegmann ist seit dreizehn Jahren für die deutsche Synchronfassung der Simpsons verantwortlich, er schreibt auch die Dialogbücher. Zwei bis drei Mal im Jahr gibt es Aufnahmeblöcke für die Simpsons, die die Firma Arena Synchron in Berlin verantwortet, die aber hauptsächlich in München aufgenommen werden. Mit Moderatorin Anke Engelke, die seit einigen Jahren Homers Frau Marge Simpson spricht, arbeitet Stegmann in Köln. Die Simpsons, das ist für ihn immer ein bisschen wie Nachhausekommen, sagt er. Wenn er keine Synchronregie macht, inszeniert er Opern, an Weihnachten zum Beispiel eine Kinderoper an der Wiener Staatsoper. Während Jablonka Homer Simpson einspricht, dreht sich Stegmann im Stuhl um und sagt: «Hättest mal an einem Tag kommen sollen, an dem ich arbeite, bei dem Kollegen hier muss man ja nichts machen.»

Meine Zeit im «Simpsons»-Universum endet nach einer halben Stunde am Mikrofon. Denn dann zieht Lisas Freundin weg aus Springfield. Endgültig, und auch ich habe Abschiedsschmerz.

