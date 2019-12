Ganz dicht an der Lebensgrenze

«Während der Schwangerschaft ging es mir wunderprächtig», sagt Hanselmann. Sie sitzt in der Cafeteria des Unispitals. Dort, wo im 2. Stock seit rund zweieinhalb Monaten ihr kleiner Sohn liegt, ernährt über eine Magensonde. Es war am 25. August, als sie plötzlich Fruchtwasser verlor. Ein vorzeitiger Blasensprung, ausgelöst durch eine Infektion. Im Spital musste die Schwangere liegen bleiben, bekam Wehenhemmer, Spritzen für die Lungenreifung des Kindes. Nach fünf Tagen mussten die Ärzte Livio mit einem Notkaiserschnitt auf die Welt holten. «Als der Arzt mir mitteilte, dass sie ihn jetzt holen müssen, brach für mich eine Welt zusammen. Ich sagte zu meinem Mann nur noch: nicht noch einmal.»

Die Eltern müssen entscheiden, ob sie ihr Baby um jeden Preis am Leben erhalten möchten.

Livio ist nicht das erste Frühchen des Paares. Vor rund fünf Jahren lag auf der Neonatologie des Universitären Kinderspitals beider Basel (UKBB) bereits ihre Tochter Lea, geboren nach nur 26 Wochen im Bauch.

Lea war nur knapp über der Lebensgrenze. So nennt René Glanzmann, stellvertretender Leiter der Neonatologie des UKBB, die Zeit zwischen dem Beginn der 24. und dem Ende der 25. Schwangerschaftswoche. Während dieser Zeit ist in der Schweiz offen, ob ein frühgeborenes Kind intensivmedizinisch betreut wird oder ob man es sterben lässt. «Einer der Hauptfaktoren ist natürlich der Wunsch der Eltern», sagt Glanzmann. Diese müssen entscheiden, ob sie ihr Baby um jeden Preis am Leben erhalten möchten, auch wenn möglicherweise schwere körperliche und geistige Behinderungen drohen.

Wie die Kängurus

Als Grundlage für diesen Entscheid haben sie nichts ausser der ärztlichen Empfehlung, Garantien gibt es keine. «Wir berücksichtigen verschiedene Faktoren, um eine Prognose abgeben zu können», sagt Glanzmann. Dazu gehört, ob das Kind ein Einling oder Mehrling ist. Zwillinge oder Drillinge haben grundsätzlich schlechtere Chancen. Auch die Gesundheit der Mutter, allfällige Missbildungen beim Kind und dessen Geburtsgewicht gehören dazu.

Hilft Babys ihren Zustand zu stabilisieren: «Kangarooing». Foto: Getty Images

Livio wog 990 Gramm, als die Chirurgen ihn aus der Gebärmutter zogen. Ein schlimmer Moment für seine Mutter. «Er musste sofort medizinisch versorgt werden, ich konnte ihn nicht ein einziges Mal anschauen, bevor sie ihn wegbrachten.» Mehrere Stunden wusste sie nicht, wie ihr Neugeborenes aussieht, dann durfte sie ihn auf der Neo, wie die Neonatologie intern genannt wird, besuchen. Maximal 25 Bettchen stehen hier für Frühchen oder termingeborene Babys mit anderen Problemen parat. Erstere liegen fast die gesamte Zeit darin, ein bis zwei Stunden am Tag dürfen ihre Eltern sie nehmen und auf ihre Brust legen.

Dieses «Kangarooing» genannte Kuscheln ist wichtig für die Kleinen. «Babys, denen es nicht so gut geht, gelingt es oft, ihren Zustand im direkten Körperkontakt zu stabilisieren», sagt Glanzmann. In nordischen Ländern gebe es deshalb Bestrebungen, die Mütter ebenfalls zu hospitalisieren, um Frühgeborene rund um die Uhr auf deren Bauch liegen zu lassen. In der Schweiz ist das derzeit kein Thema. Aber die Pflegenden sorgen mit Kissen und Tüchern dafür, dass die Babys sich geborgen fühlen. Wenn sie weinen, legen sie eine Hand auf den Kopf, eine an die Stirn und drücken sanft zu. «Das Gefühl der Begrenzung erinnert an die Zeit im Uterus und beruhigt sie», erklärt Glanzmann.

Livio ist an ein EKG angeschlossen, bekommt Hilfe beim Atmen, durch die Nase verläuft die Magensonde.

Auf ihrem Handy hat Hanselmann Fotos von den ersten Tagen nach Livios Geburt. Hinter den Glasscheiben des Inkubators liegt ein winziges Häufchen Mensch, die Haut sieht dunkelrot und brüchig aus. Die Augen wirken riesig in dem knochigen Gesichtchen, die Ärmchen sind spindeldürr. Überall hängen Schläuche. Livio ist an ein EKG angeschlossen, bekommt Hilfe beim Atmen, durch die Nase verläuft die Magensonde.

Das Leben auf der Kippe

Zweieinhalb Monate später braucht er die Sonde immer noch, er schafft es noch nicht, an Brust und Flasche genug zu trinken. «Mit allem anderen sind wir absolut zufrieden», sagt Hanselmann. Livio ging es trotz allem immer gut. Er hatte keine der bei Frühgeburten häufigen Komplikationen wie Hirnblutungen, Darmdurchbrüche und Schwierigkeiten beim Atmen. ­

Hanselmann kennt diese Probleme gut, ihre ältere Tochter Lea musste kurz nach der Geburt wegen eines Lochs im Darm notoperiert werden, erlitt eine Hirnblutung und benötigte drei Monate lang Hilfe beim Atmen. Es war eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen, die das Paar geprägt hat. «Wir sind unendlich dankbar, dass sie das alles überstanden hat.»

«Es ist so schön, ein normales Leben führen zu dürfen.»Nadja Hanselmann, Mutter

Lea geht es heute gut. Sie benötigt eine Brille, ob das durch die Frühgeburt kam, ist aber unklar. «In der Schule wird sich zeigen, ob allenfalls noch Spätfolgen wie eine Lernschwäche dazukommen», sagt Hanselmann. Auch das wäre für die Eltern in Ordnung. «Wenn einen einmal mitten in der Nacht ein Arzt angerufen hat, weil das Leben des eigenen Kindes auf der Kippe steht, setzt man andere Prioritäten.»

Nur wenige Tage nach dem Besuch der Zeitung durfte Livio nach Hause. Stolz schickt Hanselmann Fotos. Das winzige Kind in der Babyschale auf dem Heimweg. Wie er im Bettchen schlummert, während seine grosse Schwester ihn sanft streichelt. Die Monate sind vorbei, in denen die Eltern sich zerrissen fühlten zwischen der Tochter daheim und dem Sohn im Spital. Die Angst vor Rückschlägen ist vorüber. Zu den Bildern schreibt Hanselmann: «Es ist so schön, ein normales Leben führen zu dürfen.»