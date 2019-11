Der Kontinent der Violencia

Wann also ging Lateinamerika vor die Hunde? Von Anfang an, meint auch Michi Strausfeld. 1992 feierte Alte und Neue Welt mit Pomp und viel Heuchelei 500 Jahre Entdeckung Amerikas. Das wichtigere Datum ist für sie ein anderes: 1519 landete Hernán Cortez mit 517 Soldaten in Veracruz, zwei Jahre danach hatte er das Aztekenreich erobert, die Hauptstadt zerstört, in den Jahrzehnten danach wurde der Grossteil der indianischen Bevölkerung ausgerottet. Es folgten drei Jahrhunderte Kolonialherrschaft, in denen sich die verhängnisvollen Strukturen etablierten, die heute noch den Subkontinent prägen.

Wunderbare Wirklichkeit

Die Revolutionen des 19. Jahrhunderts führten weder zu stabilen demokratischen Verhältnissen noch zu einer prosperierenden Wirtschaft. Die beruhte weiter auf «Extraktivismus», also der Ausbeutung von Natur und Rohstoffen, und geriet zunehmend in Abhängigkeit von US-Konzernen (neuerdings tritt China auch hier als Global Player in Erscheinung). Politisch herrschte hier Bürgerkrieg, da Diktatur, dort wiederum das Militär. «Violencia» überall.

All das wird von Autoren und Autorinnen gespiegelt, aufgearbeitet, angeprangert. Die Literatur Lateinamerikas ist hochpolitisch, aber sie ist auch ein grosses Lesevergnügen. Schliesslich waren es die «wunderbare Wirklichkeit», der «magische Realismus» von García Márquez und Kollegen, die dem westlichen Lesepublikum wie literarisches Manna erschienen.

Michi Strausfeld gelingt es, bei aller berechtigten Skepsis gegenüber solchen Etiketten, immer wieder, das Fantastische aus dem Realen abzuleiten. Sie erinnert an François Mackandal, der den Aufstand der Sklaven auf Haiti anführte und 1758 öffentlich verbrannt wurde. Viele Anhänger glaubten aber, Mackandal habe sich in eine Fliege verwandelt und sei entflohen. Alejo Carpentier schildert in seinem Roman «Das Reich von dieser Welt», wie der Verurteilte tatsächlich in die Luft steigt und davonfliegt. «Ein einziger Schrei erfüllte den Platz: Mackandal sauvé!» Kein Wunder also, dass auch in «Hundert Jahre Einsamkeit», dem Erfolgsroman des Booms, ein Mädchen gen Himmel fährt.

Michi Strausfeld kennt sich auch bei den aktuellen Entwicklungen aus, bei den «Cronistas», die Journalismus und Literatur verbinden, oder Newcomern wie Aura Xilonen. Auch wenn einem bei den vielen Namen manchmal der Kopf schwirrt: Dieses Kompendium ist auch eine unwiderstehliche Aufforderung zum Lesen, Lesen, Lesen.