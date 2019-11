Der Black Friday ist nicht for Future

Jedes Jahr kaufen mehr Schweizer am Black Friday ein, und zwar so viel, dass Kreditkarteninstitute frühzeitig anbieten, die Kreditlimite zu erhöhen. Im Einkaufssack oder dem online bestellten Paket landen meist Kleidungsstücke und Elektroartikel.

Aber genau diese Konsumgüter haben eine besonders schlechte Umweltbilanz. So setzt die Textilindustrie mehr Kohlendioxid-Äquivalente pro Jahr frei als sämtliche internationalen Flüge und der marine Schiffsverkehr zusammen. Geradezu verheerend ist dabei das Phänomen Fast Fashion: Die Kleiderkollektionen wechseln immer schneller. Was heute in ist, ist morgen überholt. Der durchschnittliche Konsument ersteht im Vergleich zum Jahr 2000 inzwischen über 60 Prozent mehr Kleidungsstücke – nutzt sie aber nur noch halb so lange wie früher.

«Handys sind die eigentlichen Klimasünder unter den Elektrogeräten. Sie werden viel zu kurz genutzt.»

Ein weiteres Beispiel gefällig? Da wäre der Wasserverbrauch bei der Produktion von Kleidungsstücken.So wird für ein einziges Baumwoll-T-Shirt so viel Wasser eingesetzt, wie ein Mensch während zweieinhalb Jahren trinkt: 1700 Liter.

Steigt also der Konsum von Kleidungsstücken und anderen Verbrauchsgütern so rapide weiter an wie bisher, werden wir dafür bis zum Jahr 2050 dreimal so viele Ressourcen benötigen wie im Jahr 2000.

Ist es das wert, sich nächste Woche Berge von neuen Klamotten anzuschaffen, die dann nach ein paar Monaten bestenfalls im Kleider­sammelsack landen?

Beim Kauf von Elektrogeräten sieht es nicht besser aus. Auch hier ist die Halbwertszeit kürzer geworden. Während die Waschmaschine unserer Grosseltern jahrzehntelang hielt, lohnt es sich heute oft nicht einmal nach wenigen Jahren, ein kaputtes Exem­plar zu reparieren. Je kleiner die Geräte sind, desto kürzer ist die Verwendungsdauer.

Das weiss, wer einmal versucht hat, einen schwächelnden Staubsauger wieder in Gang zu bringen. Und Kleingeräte wie Haarföhn oder Toaster landen schon bei minimalen Macken im Müll. Doch immerhin hat die Europäische Union das Problem erkannt und Anfang Oktober angekündigt, der Wegwerfmentalität einen Riegel vorzuschieben. Ab 2021 müssen Hersteller von Elektrogeräten sicherstellen, dass für defekte Fernseher, Kühlschränke oder Geschirrspüler auch Jahre nach dem Kauf Ersatzteile zur Verfügung stehen sowie Anleitungen für Handwerker, wie sie die Geräte reparieren können. Es ist anzu­nehmen, dass die Schweiz die EU-­Regelungen übernehmen wird.

«Den Black Friday zu kopieren, ist grotesk.»

In den EU-Richtlinien wird explizit die Kohlendioxid-Reduktion als Ziel betont. Ein wichtiges Zeichen. Konsumentenschützer sprechen gar von einem «Systemwechsel». Sie betonen aber auch, dass diese Richtlinien erst ein Anfang seien. Bisher nicht berücksichtigt sind nämlich Elektrogeräte wie Personalcomputer, Tablets – und vor allem Smartphones. Die Handys sind sowieso die hauptsächlichen Klimasünder unter den Elektrogeräten. Wie bei der Kleidung ist auch beim Smartphone die Nutzungsdauer viel zu kurz. In Europa erneuern die Konsumenten ihre Mobiltelefone in der Regel nach drei Jahren – oft lange bevor die Geräte zum Gebrauch untauglich sind.