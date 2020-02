Andrew Weatherall ist tot

Der Engländer gründete das Label Boy’s Own und gehörte den Combos Two Lone Swordsmen und Sabres of Paradise an. Seine bekannteste Produktion war das bahnbrechende Album «Screamadelica», das er mit der englischen Indie-Band Primal Scream aufnahm: Weatherall versah die hymnischen Songs der Band mit Samples und Loops, was das Album zu einem der herausragendsten Tonträger der 90er machte. Bis zu seinem Tod war er als gefragter DJ in Clubs und Festivals unterwegs, unter anderem mit seiner Club-Serie «A Love from Outer Space», die auch regelmässig in der Schweiz haltmachte.

Weatheralls Markenzeichen als DJ war eine enorme Bandbreite; von Dub über Psychedelica und Folk zu Techno setzte er sich in seinen Sets über Genre-Grenzen hinweg, lange bevor dies andere DJs auch taten. Als Remixer erhielt er Aufträge von Björk, New Order oder den Chemical Brothers. Schriftsteller Irvine Welsh («Trainspotting») drückte seine Trauer über Weatheralls Tod auf Twitter so aus: «Genie ist ein überstrapazierter Begriff. Aber mir fällt nichts Besseres ein, um ihn zu beschreiben.»

Weatherall war ein Musiknerd im besten Sinne. Statt einer Karriere als Superstar-DJ, die ehemalige Weggefährten wie Paul Oakenfold oder Danny Rampling einschlugen, widmete er sich lieber den obskuren Seiten der Dance Music. Nicht zufällig hiess seine eklektische Sendung auf dem einflussreichen Londoner Radio NTS «Music Is Not For Everyone». Mit Andrew Weatherall verliert die Elektro-Szene einen ihrer vielfältigsten Künstler.