Alpenchic, Komfort, Originalität – die Parahotellerie rüstet auf

Durchreisende strecken flüchtig die Beine aus. «Wir kommen seit fast 30 Jahren immer für einige Wochen her», sagt der Berner Martin und klappt Liegen auf der flachen Raseninsel aus. Für den Preis seines mit allen Schikanen ausgestatteten Wohnmobils könnte er sich jedes Jahr auch komfortabel im Hotel einmieten. Doch wer heute campt, will alles. Er will der Natur so nahe wie möglich sein und doch auf Komfort nicht verzichten.

Ein Trend, der sich deutlich auch in den Veränderungen auf dem Campingplatz widerspiegelt. Mietunterkünfte unterschiedlichster Art unterbrechen das gewohnte Bild. Cabanes, Pods und die jüngst eröffneten Air Lodges und Holzchalets sind bis hin zur eigenen Dusche komplett ausgestattet und bieten gerade auch Familien entspannte Ferien.

Der TCS Camping in Sion ist eine grüne Erholoase. Foto: PD

TCS Camping, der führende Schweizer Campingplatzanbieter, hat sich mit Glamping auf die gestiegenen Ansprüche an naturnahem Urlaub mit einem Hauch Luxus eingestellt. «Glamourös Campen ist gefragt», sagt die junge Campingplatzmanagerin Bettina Klinger. Alles was sie über ein guten Hotelmanagement auf der Hotelfachschule gelernt hat, kommt jetzt den Campern zugute. Vorbei die Zeiten wortkarger Platzzuweisung. Freundliche Ansprache und umfassender Service sind angesagt.

Hohe Investitionen in die Walliser Parahotellerie

Der Drang der Menschen, der Urbanität der Städte und festen Alltagsstrukturen zu entfliehen, führt zunehmend in Unterkünfte jenseits der klassischen Hotellerie. «Genuss in Verbindung mit persönlicher Freiheit ist ein starkes Bedürfnis», erklärt Damian Constantin von Valais/Wallis Promotion den Aufschwung der sogenannten Parahotellerie, zu der neben den Campingplätzen beispielsweise auch Ferienwohnungen und Jugendherbergen gezählt werden. Landesweit verzeichnete das Bundesamt für Statistik 16,6 Millionen Logiernächte in Unterkünften jenseits der klassischen Hotellerie. Allein im Wallis waren es etwa 5,4 Millionen. Die meisten Gäste kommen aus dem eigenen Land, gefolgt von Reisenden aus Deutschland.

Das zur Jugenherberge umgebaute «Bella Lui» macht seinem Namen alle Ehre. Foto: Thomas Andenmatten

Vor allem der welsche Teil des Wallis ist ein engagierter Anbieter von Ferienunterkünften der Parahotellerie, die für ein schmaleres Budget ein breites Spektrum an Möglichkeiten bietet. Dafür wird auch mit manchem Vorurteil aufgeräumt. So haben auch die Jugendherbergen inzwischen viel in die Auffrischung ihres Images investiert. Kratzende Wolldecken und müffelnde Massensäle waren gestern. Im «Bella Lui»in Crans-Montana wohnt man heute zumeist zu zweit mit Terrasse in Südlage und atemberaubenden Blick über das Rhonetal auf die Walliser Alpen. Auch die Vierer-, Sechser- und Familienzimmer sind zweckmässig und freundlich eingerichtet. Überall hohe Fenster. Viel Licht. Ganz im Sinne der Bauhaus-Idee. Die knallroten Liegestühle auf den drei grossen Sonnenterrassen und die türkisfarbenen Sessel im offenen Salon stammen noch aus der Anfangsära.