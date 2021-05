Warum ist der Testtag am Dienstag?

Viele Leute stecken sich an den Wochenenden an, weil sie dann andere Leute treffen. Am Dienstag ist die Infektion schon nachweisbar, aber die Symptome möglicherweise noch nicht vorhanden und auch die Übertragungsgefahr noch nicht so gross. Der Dienstag ist also der richtige Zeitpunkt, um zu testen und die Übertragungsketten zu unterbrechen. Wichtig ist, dass Leute mit positiven Selbsttests am Mittwoch gleich zum PCR-Test gehen, um die Infektion zu bestätigen. Die Hauptarbeit für unsere Laboratorien verteilt sich so auf die Wochentage, und die Laboratorien werden an den Wochenenden entlastet.